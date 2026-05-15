Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
15. 5. 2026,
14.36

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
pomoč elektronske cigarete Nova Gorica policija

Petek, 15. 5. 2026, 14.36

40 minut

Po uporabi elektronskih cigaret mladoletni osebi potrebovali zdravniško pomoč

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Elektronska cigareta | "Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posamezniku povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem in druge akutne reakcije organizma," so opozorili na policiji. | Foto Shutterstock

"Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posamezniku povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem in druge akutne reakcije organizma," so opozorili na policiji.

Foto: Shutterstock

Novogoriški policijski so pred kratkim obravnavali primer, v katerem sta zaradi uporabe elektronskih cigaret dve mladoletni osebi potrebovali zdravniško pomoč.

Sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog so policisti na Goriškem obravnavali v sredo. Šlo je za uporabo elektronskih cigaret (t. i. vejpov), ki bi lahko vsebovale THC (tetrahidrokanabinol), psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.

Kot so sporočili, sta imeli po uporabi teh naprav dve mladoletni osebi na kraju dogodka zdravstvene težave. Pomagali so jima reševalci NMP ZD Nova Gorica, bolnišnično zdravljenje pa ni bilo potrebno. Policija je v okviru preiskave napravi zasegla in ju poslala v analizo. Preiskava se nadaljuje, o zadevi pa je bilo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo.

Na Goriškem so v zadnjem mesecu sicer zasegli več sto tovrstnih elektronskih cigaret. Tamkajšnji policisti postaje za izravnalne ukrepe so skupaj z novogoriškimi kriminalisti 20. aprila letos v okviru hišne preiskave osumljencu zasegli tudi večjo količino elektronskih naprav za uparjenje (skupno 541 kosov), za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC.

Motnje zavesti, tesnoba, slabost, težave z dihanjem ...

Ob omenjenem dogodku so policisti ponovno opozorili na uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s tem povezana tveganja za zdravje in morebitne kršitve zakonodaje. Opozarjajo predvsem na nevarnost uporabe naprav neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Na trgu se po njihovih navedbah namreč pojavljajo izdelki, ki lahko vsebujejo psihoaktivne ali druge zdravju škodljive snovi, pri čemer uporabniki pogosto niso seznanjeni z njihovo dejansko vsebino.

"Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posamezniku povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem in druge akutne reakcije organizma. Policija bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje prodaje ter razširjanja prepovedanih substanc, zlasti med mladimi, ter pri tem sodelovala z drugimi pristojnimi institucijami na področju preventive in varovanja javnega zdravja," so zapisali. 

Ob tem so občane pozvali, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov nemudoma obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

prometna nesreča
Novice V prometni nesreči umrl 74-letni voznik osebnega vozila
kombi, tihotapljenje, ljudje, migranti
Novice V kombiju tihotapil 18 tujcev
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Našli so mladoletnico iz Kranja
pomoč elektronske cigarete Nova Gorica policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.