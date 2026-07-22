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Avtor:
Ka. N.

Sreda,
22. 7. 2026,
9.57

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča Storžič Dom pod Storžičem

Sreda, 22. 7. 2026, 9.57

45 minut

Po tragediji na Storžiču: ob pogrešanih ni prostora za govorice in ugibanja

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Storžič | Fotografija je simbolična. | Foto Matej Podgoršek

Fotografija je simbolična.

Foto: Matej Podgoršek

Tragična nesreča na Storžiču, v kateri je življenje izgubila 37-letna pohodnica, je pretresla številne. Iz Doma pod Storžičem so ob tem izrazili globoko sožalje svojcem ter opozorili na pomen spoštljivega in odgovornega ravnanja ob podobnih dogodkih.

Kot so zapisali, so iz doma nemo spremljali potek zahtevne reševalne akcije. Prizori helikopterja, gorskih reševalcev in vsega, kar spremlja takšne tragedije, po njihovih besedah opominjajo, kako krhko je življenje in kako hitro se lahko dan v gorah spremeni v neizmerno tragedijo.

Ob tem pa so opozorili tudi na neprimerne odzive, ki so se pojavili na družbenih omrežjih. Pod objavami o pogrešani osebi, za katero se je domnevalo, da bi lahko bila na območju Tržiča in Storžiča, so se namreč pojavili številni komentarji in ugibanja o okoliščinah njenega izginotja. Med njimi so bili tudi zapisi, da naj bi "odšla na morje s sodelavcem", in druge nepodprte špekulacije.

To ni čas za govorice, ugibanja in neokusne komentarje 

"Ko je nekdo pogrešan ali ko se zgodi tragedija, ni čas za govorice, ugibanja in neokusne komentarje. Za vsako objavo stojijo ljudje – družina, prijatelji in bližnji, ki v tistih trenutkih doživljajo nepredstavljivo stisko," so poudarili v Domu pod Storžičem.

Dodali so, da lahko nepreverjene informacije in žaljivi komentarji bolečino svojcev le še poglabljajo. Zato pozivajo k večji odgovornosti in sočutju, tako v gorah kot tudi na družbenih omrežjih. "Če nimamo preverjenih informacij ali česa spodbudnega za povedati, je včasih največ, kar lahko storimo, da ostanemo tiho. Spoštovanje, sočutje in človečnost naj bodo vedno pred radovednostjo in iskanjem senzacij," so še zapisali.

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Novice Preklic iskanja 37-letnice iz Ljubljane
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