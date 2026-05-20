Sa. B.

20. 5. 2026,
11.56

Vojko Volk Svet za nacionalno varnost

Sreda, 20. 5. 2026, 11.56

Vojko Volk o posnetkih iz afere Black Cube: Šlo je za manipulacijo volivcev

Vojko Volk | Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk | Foto STA

Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk

Foto: STA

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost (SNAV) je na današnji seji obravnaval poročilo o forenzični preiskavi posnetkov v aferi Black Cube. Po seji je državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk povedal, da se preiskava intenzivno nadaljuje, iz današnje razprave pa izhaja, da so bili posnetki objavljeni z namenom manipulacije in vplivanja na volivce.

"Generalni direktor policije je na današnji seji povedal, da je poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, prispelo 18. maja. Takoj naslednji dan, 19. maja, je bil na tožilstvu operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja predkazenski postopek. Sklep sestanka je bil, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Sekretariat SNAV pa je pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno in neodvisno," je na začetku povedal Vojko Volk.

Podrobnosti poročila se še preiskujejo

"Na podlagi do zdaj znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave sekretariata pa jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave izhaja tudi, da obstajajo utemeljeni sumi hudih kaznivih dejanj," je še dodal.

Ob tem je izpostavil, da se podrobnosti še preiskujejo, več pa zaradi interesa preiskave ne more povedati. "Na rezultate smo čakali dolgo, ampak zdaj so tukaj," je poudaril. Opozoril je, da so sestanki zdajšnjih in nekdanjih politikov v tujini, katerih pogovori so pristali na posnetkih, trajali ure in ure, objavljeni pa so bili le deli teh pogovorov: "Predstavljajte si, da ta manipuliran posnetek izraža interese naročnika."

Dodal je še, da zaupa v pristojne institucije, čeprav se bo v kratkem zamenjala vlada, pa pričakuje, da bo delo še naprej teklo nemoteno, strokovno, neodvisno in hitro. "Ker je nujno, da se domnevni tuji vplivi na volitve v Sloveniji raziščejo čim prej. Ne moremo v nedogled živeti v negotovosti," je sklenil.

Posnetke iz afere Black Cube, ki so bili objavljeni na spletni strani Anti Corruption 2026 in anonimnem profilu na Facebooku Maske padajo, je policija pred časom posredovala v strokovno presojo forenzičnemu laboratoriju v tujini. Poročilo so prejeli v ponedeljek, ugotovitve pa za zdaj javnosti še niso znane.

Direktor Sove Joško Kadivnik je pred današnjim zasedanjem dejal, da s poročilom o forenzični preiskavi posnetkov ni seznanjen. Pričakuje pa, da so forenziki potrdili, da gre za avtentične posnetke, ki niso ustvarjeni z umetno inteligenco, a so posamezne izjave zlepljene.

