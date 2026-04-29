Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
12.13

26 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
tržnica sojenje sodišče delovna nesreča

Sreda, 29. 4. 2026, 12.13

26 minut

Po razveljavitvi sodb ponovno sojenje zaradi smrti dveh delavcev pri gradnji celjske tržnice

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kovinska konstrukcija, delovna nesreča | V nesreči sta umrla delavca, stara 51 in 35 let, oba državljana BiH na začasnem delu v Sloveniji. | Foto Shutterstock

V nesreči sta umrla delavca, stara 51 in 35 let, oba državljana BiH na začasnem delu v Sloveniji.

Foto: Shutterstock

Skoraj 17 let po delovni nesreči, ki se je zgodila med gradnjo celjske tržnice, v kateri sta umrla dva delavca iz BiH, bodo morali trije od šesterice, ki jih je preganjalo tožilstvo, znova sesti na zatožno klop. Višji sodniki so namreč razveljavili obsodilno sodbo dvema in del oprostilne sodbe še enemu od njih, poroča današnji Dnevnik.

Na celjskem sodišču se je junija 2023 končalo sojenje šesterici obdolženih za nesrečo na gradbišču celjske tržnice, v kateri sta 30. julija 2009 umrla dva gradbena delavca, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija. Tožilstvo je na zatožno klop posadilo šest ljudi in jim očitalo ogrožanje varnosti pri delu in povzročitev splošne nevarnosti. Prvostopenjski sodnik Zoran Lenovšek je na koncu presodil, da je mogoče krivdo zaradi ogrožanja varnosti pripisati zgolj dvema.

Na pogojno enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo leto in pol je obsodil Ernesta Pušnika, ki je bil odgovoren za rušenje stare tržnice in posamična dela na gradbišču nove, ter Franca Šprajca, takratnega delovodjo, ki je bil v neposredni bližini kraja nesreče. Oba je takrat spoznalo za kriva ogrožanja varnosti. Preostale štiri, Natašo Rovan Gračner, Cvitka Ferara, Dušana Bratuška in Draga Kneza, je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo obtožb.

A višji sodniki so po opravljeni javni seji sprejeli odločitev, da razveljavijo obsodbo Pušnika in Šprajca, po uradni dolžnosti pa tudi del oprostilne sodbe za Feraro. Ponovljeno sojenje trojici bo potekalo pred novim sodnikom, poroča Dnevnik.

V nesreči sta umrla delavca, stara 51 in 35 let, oba državljana BiH na začasnem delu v Sloveniji. V času tragičnega dogodka sta bila na gradbišču in se pogovarjala, ko je upravljavec avtodvigala z nosilno verigo, ki je zanihala, zadel v več ton težko prečno kovinsko konstrukcijo, ki se je delno porušila in zadela delavca. Eden je umrl na kraju, drugi v bolnišnici.

tržnica sojenje sodišče delovna nesreča
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.