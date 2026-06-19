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Avtor:
Na. R.

Petek,
19. 6. 2026,
6.17

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek
nesreča nesreča Ljubljana gasilci iskalna akcija dron ograja

Petek, 19. 6. 2026, 6.17

41 minut

Po prometni nesreči udeležence iskali z dronom

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tomačevo Črnuče omejitev hitrosti | Udeležence nesreče so iskali tudi z dronom. | Foto Gregor Pavšič

Udeležence nesreče so iskali tudi z dronom.

Foto: Gregor Pavšič

Ponoči se je na Štajerski cesti v krožišču Tomačevo v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo. Kljub intenzivnemu iskanju udeležencev niso našli.

Pri upravi za zaščito in reševanje so o nesreči poročali ob 1.26. 

V krožišču so gasilci Gasilske brigade Ljubljana našli osebno vozilo, ki je trčilo v zaščitno ograjo, udeležencev nesreče pa ni bilo nikjer.

Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Pri pregledu vozila in bližnje okolice gasilci niso našli nobene osebe, ki bi bila udeležena v nesrečo, zato so z brezpilotnim letalnikom opravili pregled širšega območja. Kljub naporom niso našli nikogar, ki bi bil vpleten v nesrečo. 

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