Po prometni nesreči udeležence iskali z dronom

Ponoči se je na Štajerski cesti v krožišču Tomačevo v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo. Kljub intenzivnemu iskanju udeležencev niso našli.

Pri upravi za zaščito in reševanje so o nesreči poročali ob 1.26.

V krožišču so gasilci Gasilske brigade Ljubljana našli osebno vozilo, ki je trčilo v zaščitno ograjo, udeležencev nesreče pa ni bilo nikjer.

Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Pri pregledu vozila in bližnje okolice gasilci niso našli nobene osebe, ki bi bila udeležena v nesrečo, zato so z brezpilotnim letalnikom opravili pregled širšega območja. Kljub naporom niso našli nikogar, ki bi bil vpleten v nesrečo.