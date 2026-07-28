Policisti so v noči na nedeljo posredovali v pretepu več ljudi na veselici v Stojncih v občini Markovci. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, so pri tem pridržali 19-letnika, ki je bil že v preteklosti obravnavan za nasilna kazniva dejanja, ptujski preiskovalni sodnik pa je po ponedeljkovem zaslišanju zanj odredil pripor.

Na PU Maribor so danes pojasnili, da se je med intervencijo v postopke policistov vpletel 19-letnik, ki ni upošteval ukazov policistov, naj se umakne, k pretepu je pozival druge in jih izzival, potem pa odšel do neznancev in se z njimi začel pretepati. Ob tem je odrinil varnostnico, med ukrepanjem policistov pa je enemu od njiju poskušal preprečiti izvedbo uradnega dejanja in ga lažje poškodoval. Potem ko so mu policisti odredili pridržanje, je poškodoval še notranjost službenega vozila.

Na kraju dogodka je javni red in mir kršila tudi mladoletnica, ki ni upoštevala ukrepov varnostnikov in so jo prav tako pridržali, 19-letnik pa je nato ponovno poskušal preprečiti uradno dejanje in poskušal poškodovati še drugega policista.

19-letnik huje poškodoval dve osebi

Moški je ob storitvi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi osumljen še kaznivega dejanja nasilništva in dveh kaznivih dejanj hude telesne poškodbe. Z dozdajšnjim zbiranjem obvestil so namreč ugotovili, da je že omenjena mladoletnica na isti prireditvi stopila do druge mladoletne osebe in jo začela potiskati, potem pa je do nje pristopil še 19-letnik in jo udaril ter hudo poškodoval. Njegovo dejanje je poskušal preprečiti mimoidoči, a sta se tudi onadva začela pretepati, pri čemer je 19-letnik moškega udaril in tudi njega hudo poškodoval.

Zoper mladoletnico bodo policisti izdali obdolžilni predlog zaradi kršitev po zakonu o zasebnem varovanju in zakonu o javnem redu in miru, osumljenega 19-letnika, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja, pa so v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor.