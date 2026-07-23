Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
23. 7. 2026,
10.09

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,01

Natisni članek

Natisni članek
Levica Vesna stranke politične stranke Državni zbor Zoran Stevanović Asta Vrečko

Četrtek, 23. 7. 2026, 10.09

1 ura, 21 minut

Po pozivu Vesne Levica že spremenila ime poslanske skupine

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,01
Preimenovanje Levice | Foto Siol.net

Foto: Siol.net

Potem ko je stranka Vesna v sredo javno zahtevala umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, jim je Levica ugodila že naslednji dan. Iz dokumenta, ki smo ga prejeli v uredništvu, je razvidno, da je poslanska skupina z današnjim dnem, 23. julija 2026, svoje ime tudi uradno spremenila.

Sokoordinatorka Levice Asta Vrečko je v dopisu, naslovljenem na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, zapisala, da se je Poslanska skupina Levica Vesna z današnjim dnem preimenovala v Poslansko skupino Levica.

Sprememba prihaja le dan po tem, ko je stranka Vesna javno izrazila nezadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem z Levico. V sporočilu za javnost so poudarili, da po skupnem nastopu na letošnjih parlamentarnih volitvah Levica v praksi nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno politično delovanje.

Na spletni strani državnega zbora sprememba sicer še ni vidna:

Preimenovanje Levice | Foto: Državni zbor Foto: Državni zbor

"Levica deluje sama, brez Vesne"

Po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla poslanska skupina, v kateri sedi pet poslancev Levice, Vesni ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in usklajenega političnega delovanja. Ob tem je poudaril, da Vesna ni vključena niti v ekipo strokovnih sodelavcev poslanske skupine.

V Vesni so kot primer neusklajenega delovanja navedli tudi napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Kritični so bili tudi do ravnanja progresivnih političnih strank po volitvah, saj po njihovem mnenju volilni rezultat razumejo predvsem kot sredstvo za zagotavljanje političnih položajev in delitev finančnih sredstev, medtem ko programske usmeritve ostajajo v ozadju.

Sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik je ob tem opozorila, da zaradi nesposobnosti progresivnih strank za povezovanje v močno politično silo reševanje pomembnih vprašanj prepuščajo politični desnici.

Kaj pravijo v Levici?

V Levici so v odzivu zavrnili očitke o nespoštovanju predvolilnega sporazuma. Zatrdili so, da dogovor z Vesno spoštujejo in ga tudi uresničujejo. Med drugim so navedli, da Vesni odstopajo eno tretjino sredstev, ki jim pripadajo glede na volilni rezultat, ter da so si prizadevali za skupno zasnovo lokalne kampanje, predvsem v Ljubljani.

Ob tem so že v sredo sporočili, da s predlogom Vesne o umiku njihovega imena iz poslanske skupine nimajo težav in da bodo zadevo nemudoma uredili. To so, kot kaže dokument, storili že danes.

Poslanska skupina bo tako odslej nosila ime Poslanska skupina Levica.

Uroš Macerl
Novice Stranka Vesna nad Levico: Zahtevamo umik svojega imena
Levica Vesna stranke politične stranke Državni zbor Zoran Stevanović Asta Vrečko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.