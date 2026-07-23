Potem ko je stranka Vesna v sredo javno zahtevala umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, jim je Levica ugodila že naslednji dan. Iz dokumenta, ki smo ga prejeli v uredništvu, je razvidno, da je poslanska skupina z današnjim dnem, 23. julija 2026, svoje ime tudi uradno spremenila.

Sokoordinatorka Levice Asta Vrečko je v dopisu, naslovljenem na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, zapisala, da se je Poslanska skupina Levica Vesna z današnjim dnem preimenovala v Poslansko skupino Levica.

Sprememba prihaja le dan po tem, ko je stranka Vesna javno izrazila nezadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem z Levico. V sporočilu za javnost so poudarili, da po skupnem nastopu na letošnjih parlamentarnih volitvah Levica v praksi nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno politično delovanje.

Na spletni strani državnega zbora sprememba sicer še ni vidna:

Foto: Državni zbor

"Levica deluje sama, brez Vesne"

Po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla poslanska skupina, v kateri sedi pet poslancev Levice, Vesni ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in usklajenega političnega delovanja. Ob tem je poudaril, da Vesna ni vključena niti v ekipo strokovnih sodelavcev poslanske skupine.

V Vesni so kot primer neusklajenega delovanja navedli tudi napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Kritični so bili tudi do ravnanja progresivnih političnih strank po volitvah, saj po njihovem mnenju volilni rezultat razumejo predvsem kot sredstvo za zagotavljanje političnih položajev in delitev finančnih sredstev, medtem ko programske usmeritve ostajajo v ozadju.

Sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik je ob tem opozorila, da zaradi nesposobnosti progresivnih strank za povezovanje v močno politično silo reševanje pomembnih vprašanj prepuščajo politični desnici.

Kaj pravijo v Levici?

V Levici so v odzivu zavrnili očitke o nespoštovanju predvolilnega sporazuma. Zatrdili so, da dogovor z Vesno spoštujejo in ga tudi uresničujejo. Med drugim so navedli, da Vesni odstopajo eno tretjino sredstev, ki jim pripadajo glede na volilni rezultat, ter da so si prizadevali za skupno zasnovo lokalne kampanje, predvsem v Ljubljani.

Ob tem so že v sredo sporočili, da s predlogom Vesne o umiku njihovega imena iz poslanske skupine nimajo težav in da bodo zadevo nemudoma uredili. To so, kot kaže dokument, storili že danes.

Poslanska skupina bo tako odslej nosila ime Poslanska skupina Levica.