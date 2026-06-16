Znane so podrobnosti tragične nesreče na Triglavu

Na območju Malega Triglava je danes popoldne umrl 57-letni državljan Nizozemske, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Pohodnik je med sestopom s Triglava proti Kredarici padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.

Regijski center za obveščanje Kranj je bil o nesreči v gorah na območju Triglava obveščen danes malo pred 18. uro. Po do zdaj zbranih podatkih se je 57-letni pohodnik vračal s Triglava proti Kredarici, ko je na območju Malega Triglava padel v globino.

Na kraj nesreče je odletela dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika. V ekipi je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled.

O nesreči sta bili obveščeni tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pokojnega pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino.

V reševanju so sodelovali tudi reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.