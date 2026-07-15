Aktualna vlada bo za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih sistemih znotraj javnega sektorja najprej pripravila konceptualna izhodišča, saj gre za zahtevno nalogo. V vsakem primeru pa namerava plače urejati drugače kot prejšnja vlada. Vlada ocenjuje, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov.

V odgovoru na vprašanja poslanke Alenke Bratušek (Svoboda) v zvezi z nadaljnjim izvajanjem plačne reforme javnega sektorja je vlada opozorila na problem javnofinančne vzdržnosti. Izpostavila je, da se je obseg sredstev za plače v javnem sektorju povišal bistveno bolj, kot je bilo predvideno, na kar so vplivali tudi nekateri na novo vpeljani instituti novega plačnega sistema, kot ga je koncipirala prejšnja vlada, na primer uvedba novih in višje vrednotenih delovnih mest, možnost določitve do 30 odstotkov višje osnovne plače, spregled izobrazbe, več sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti.

Po oceni aktualne vlade uvedba teh institutov sama po sebi ne bi bila sporna, če bi dejansko sledili ciljem večje fleksibilnosti plačnega sistema, večjega upoštevanja specifik posameznih dejavnosti oz. poklicnih skupin, boljšega prilagajanja ponudbi in povpraševanju na trgu dela, boljši povezanosti plačila za delo z rezultati dela ipd.

Kot so zapisali, pa so se v praksi ti na novo vpeljani elementi plačnega sistema "izkazali za problematične, še zlasti zaradi neustreznega oz. nekritičnega upravljanja s kadri, same organizacije dela in tudi zlorab veljavnega normativnega okvirja". Kot primer so navedli, da zakon določa izjeme v zvezi z možnostjo povišanja osnovnih plač ali spregleda izobrazbe, delodajalec pa to obravnava kot pravilo.

V odgovoru vlada pojasnjuje, da v tem trenutku ni mogoče z gotovostjo napovedati, "ali bo v kontekstu zasledovanja cilja vzdržnosti javnih financ in upoštevaje višino proračunskega primanjkljaja treba poseči po ukrepih za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov". Ne glede na to, pa bi se vprašanja morebitnih posegov v izplačilo preostalih treh obrokov povišanja plač v javnem sektorju bilo treba lotiti s posebno skrbnostjo oz. občutljivostjo, še zlasti zavedajoč se zakonsko vgrajenih pričakovanj zaposlenih v javnem sektorju in sklenjenih pogodb o zaposlitvi, ki vključujejo tudi postopno povišanje plač v obdobju 2025-2028 s konkretnimi zneski teh povišanj.

Ločeni plačni sistemi za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno varstvene storitve

Glede drugačnega urejanja plač v javnem sektorju, ki ga napoveduje, je aktualna vlada spomnila na v koalicijski pogodbi predvideno vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ob ločenih plačnih sistemih za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno varstvene storitve.

Ocenjuje, "da prenova plačnega sistema, ki je predstavljala enega ključnih projektov prejšnje vlade, ni prinesla želenih učinkov", še zlasti ko gre za vprašanje plačnih stebrov, kot jih opredeljuje zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju oz. vprašanj, ki bi jih bilo mogoče urejati ločeno glede na specifike posameznih dejavnosti oz. poklicev.

"Zaradi tega je poseg v veljavni plačni sistem nujen na način, da se raznolikost glede na vsebino in način izvajanja javnih storitev prepozna tudi skozi ločene plačne sisteme, kot izhaja iz aktualne koalicijske pogodbe," so pojasnili. Dodali so, da pri tem "ne gre za vprašanje, kateri del javnega sektorja je bolj ali manj pomemben in bi zaradi tega lahko bil izpostavljen drugačnemu vrstnemu redu prioritet, temveč za priznavanje specifik glede na naravo dela oz. poslanstvo posameznih dejavnosti in poklicev".

Na vrsti je priprava konceptualnih izhodišč

Ob tem pa so še pojasnili, da upoštevaje dejstvo, da uresničitev koalicijske pogodbe glede predvidenih ločenih plačnih sistemov predstavlja zahtevno nalogo, tako v kontekstu ohranjanja javno finančne vzdržnosti, kot z vidika usklajevanja različnih interesov v okviru socialnega dialoga, v tem trenutku ni mogoče napovedati, na kakšen način se bo v operativnem smislu uresničevala zaveza o ločenih plačnih sistemih.

Napovedali so, da bodo najprej pripravili konceptualna izhodišča za vzpostavitev ločenih plačnih sistemov, iz katerih bo jasno razvidno, kako si vlada predstavlja urejati plače v javnem sektorju. "V vsakem primeru bo to v pomembni meri drugače, kot si je urejanje plač v javnem sektorju zamislila prejšnja vlada," so sklenili.