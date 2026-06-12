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Avtorji:
D.K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
8.49

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek
policija pretep urgenca

Petek, 12. 6. 2026, 8.49

1 ura, 21 minut

Po nočnem pretepu v Ljubljani končal na urgenci

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
slovenska policija, trak | Foto STA

Foto: STA

Ponoči sta se pred enim izmed gostinskih lokalov v središču Ljubljane sprli dve osebi. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na policiji.

policija pretep urgenca
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