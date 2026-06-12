Po nočnem pretepu v Ljubljani končal na urgenci

Ponoči sta se pred enim izmed gostinskih lokalov v središču Ljubljane sprli dve osebi. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.