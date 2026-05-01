Kranjski policisti so bili danes ponoči okoli 2. ure obveščeni o prometni nesreči na območju Kranja. Po do zdaj zbranih podatkih je 29-letni voznik osebnega avtomobila Audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti, pri tem pa zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo in se lažje poškodoval.

Ob prihodu policistov na kraju nesreče ni bilo nobene osebe. V bližnjem grmovju pa so opazili senco in sklepali, da bi lahko šlo za udeleženca nesreče. Na teren so napotili več policijskih patrulj, v iskanje pa se je vključila tudi policistka vodnica službenega psa. Ta je nakazal, da bi se oseba lahko umaknila proti vodi.

Policisti so moškega nato izsledili v reki Savi, kjer se je skrival. Zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, zato sta mu policista pomagala na kopno. Ugotovili so, da gre za 29-letnega voznika, udeleženega v prometni nesreči.

Na kraj je prispelo zdravstveno osebje, ki je moškega zaradi domnevne podhlajenosti z reševalnim vozilom odpeljalo v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,69 mg/l), zato mu je bil odrejen tudi strokovni pregled.

Po navedbah očividca naj bi bilo ob vozilu sprva več oseb, ki pa jih ob prihodu policistov ni bilo več na kraju. Kljub pregledu območja jih policisti in gasilci niso izsledili.

Policija je vozilo zasegla in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. Postopek vodijo tudi v smeri suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Kranjski policisti pozivajo morebitne sopotnike v omenjenem vozilu, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj (04 233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Prav tako prosijo vse morebitne priče, naj posredujejo koristne informacije o dogodku.