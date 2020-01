Po navdih za aktivni oddih na sejem Alpe-Adria

Oglasno sporočilo

Ste tudi vi med tistimi, ki zgrabi vsako priložnost za skok v naravo? V hribe? Na tek skozi polja in gozd? Ali s kolesom po še neodkritih poteh? Raje kje ob vodi pod šotorskim krilom, v mobilni hiški? Ali bolj ali manj ves čas z domom na štirih kolesih na poti? Odkrivajte možnosti za zeleni, aktivni oddih ter kamping in karavaning na 31. sejem Alpe-Adria.

Spoznajte destinacije s pristnimi doživetji in bogato lokalno turistično ponudbo. Odkrijte skrite kotičke Slovenije in turistično ponudbo destinacij iz nekdanje Jugoslavije.

Tudi letos si lahko ogledate avtodome in počitniške prikolice ter predelane kombije uveljavljenih znamk in opremo zanje ter se posvetujete s strokovnjaki na področja kampinga in karavaninga. Letos smo organizirali še nakup in prodajo rabljenih avtodomov.

Pokukajte že doma v spremljevalni program letošnjega sejma in izberite dogodek zase.

Vas zanima, kako varneje in bolj pripravljeni v gore? Kaj vse ponuja kulturni turizem Slovenije? Kje najdete najdaljši zipline v Bosni in Hercegovini? Kako z avtoštopom osvajati svet? Ali pa vas pritegnejo Izginjajoče kulture, kot sta jih v objektiv ujela legendarni Arne Hodalič s Katjo Bidovec?

Bi okušali specialitete s področij, kot so Pijača, Kava, Slaščičarstvo, Pekarstvo, Sladoled in Vino? Vabljeni na brezplačne delavnice – od šole peke pice, slaščičarskih in pekarskih delavnic, izdelave različnih živil z uporabo profesionalne opreme do priprave koktejlov, kave, piva idr. Z eno vstopnico je mogoče obiskati še Sejme Okusov: GASTexpo.

Sejemsko nagrado Jakob za kakovost in odličnost v turizmu, ki se letos osredotoča na gradove in dvorce, prejmejo Gradovi Posavja. "Gradovi Posavja iščejo svoje nove identitete in razvijajo stik z lokalnim in regionalnim kulturnim okoljem."

Življenje je pot, in ne le čas. Vzemite si čas za sejem in se odpravite na pot. Na krajši oddih ali sanjsko potovanje. Zaživite doživeto!

Odpiralni čas: sreda–sobota 10.00–19.00 Ugodnosti: Z eno vstopnico na dva sejma!

– oddih s številnimi koristnimi informacijami s področja turizma. Cenejša vstopnica za številne člane klubov in društev. Nagradna igra – ob nakupu vstopnice prejmete kupon za sodelovanje v nagradni igri. Več o sejmu.

