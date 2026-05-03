Po najhladnejšem začetku maja v zadnjih 40 letih danes popoldne sledi nenaden preobrat

Po najhladnejšem začetku maja v zadnjih 40 letih bomo že danes popoldne zabeležili povsem poletne temperature. Marsikje se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Še nekoliko topleje bo jutri, ko se bodo najvišje temperature po nižinah vzhodne Slovenije gibale med 26 in 28 stopinjami Celzija, napovedujejo na Meteoinfo. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter.

Večje ohladitve tudi v naslednjih desetih dneh ni na vidiku, saj bomo pod vplivom jugozahodnega vetra. To pomeni, da bodo tudi jutra razmeroma topla.

Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija, kažejo podatki Arsa.

Zahod moker, vzhod suh

Na zahodu Slovenije bo med torkom in četrtkom pogosto deževalo, medtem ko bo vzhod ostal večinoma suh, kar bo še dodatno povečalo vodni primanjkljaj. Pihal bo jugozahodnik.

V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.