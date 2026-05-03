Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Nedelja,
3. 5. 2026,
11.00

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija napoved vreme

Nedelja, 3. 5. 2026, 11.00

1 ura, 18 minut

Po najhladnejšem začetku maja v zadnjih 40 letih danes popoldne sledi nenaden preobrat

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88
Vreme | Ponekod se bo ogrelo tudi do 28 stopinj Celzija. | Foto Meteoinfo

Ponekod se bo ogrelo tudi do 28 stopinj Celzija.

Foto: Meteoinfo

Po najhladnejšem začetku maja v zadnjih 40 letih bomo že danes popoldne zabeležili povsem poletne temperature. Marsikje se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Še nekoliko topleje bo jutri, ko se bodo najvišje temperature po nižinah vzhodne Slovenije gibale med 26 in 28 stopinjami Celzija, napovedujejo na Meteoinfo. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter.

Večje ohladitve tudi v naslednjih desetih dneh ni na vidiku, saj bomo pod vplivom jugozahodnega vetra. To pomeni, da bodo tudi jutra razmeroma topla.

Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija, kažejo podatki Arsa. 

Zahod moker, vzhod suh 

Na zahodu Slovenije bo med torkom in četrtkom pogosto deževalo, medtem ko bo vzhod ostal večinoma suh, kar bo še dodatno povečalo vodni primanjkljaj. Pihal bo jugozahodnik.

V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.

Poletje, vročina
Novice To Sloveniji za letošnje poletje napoveduje Severe Weather Europe
pozeba, zima, zmrzal
Novice So se napovedi uresničile? To je znano.
Vročina, vročinski val, sonce
Novice Vremenarji svarijo Evropo: Česa takega še nismo videli

Slovenija napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.