Po lanski pozebi prihaja pomoč: vlada razdeljuje 360.000 evrov

Vlada je na današnji seji izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov, za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100-odstotno škodo, pa bodo pristojni letos zagotovili 360.000 evrov.

Kot so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, je odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu pripravljen na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe v letu 2025, ki jo je vlada obravnavala in potrdila na dopisni seji konec februarja letos, sicer znaša 35,2 milijona evrov.

Upravičencem zaradi popolne škode zagotovljenih 360 tisočakov

Ko so spomnili na ministrstvu, je lanska pozeba prizadela 486 oškodovancev v 95 občinah in 2044,02 hektarja kmetijskih površin. Od tega je 100-odstotno škodo utrpelo 62 oškodovancev v 23 občinah na skupno 61,84 hektarja površin v višini 1,22 milijona evrov.

Po pojasnilih ministrstva se finančna pomoč upravičencu za posamezni kmetijski pridelek dodeli v višini 30 odstotkov ocene neposredne škode.

Glede na podatke o 100-odstotni škodi in višini pomoči, ki znaša 30 odstotkov ocene neposredne škode, bo za dodelitev finančne pomoči upravičencem zaradi popolne škode letos zagotovljenih 360.000 evrov, so še navedli.