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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
6.35

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Luka Mesec Zoran Stevanović Državni zbor seja

Četrtek, 16. 7. 2026, 6.35

37 minut

Po drugi zaporedni zavrnitvi dnevnega reda seje Mesec sklical komisijo DZ

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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zoran stevanović, luka mesec | Predsednik DZ Zoran Stevanović je obe seji, na kateri bi DZ odredil parlamentarni preiskavi, sicer sklical, a sta se končali v nekaj minutah. | Foto Siol.net

Predsednik DZ Zoran Stevanović je obe seji, na kateri bi DZ odredil parlamentarni preiskavi, sicer sklical, a sta se končali v nekaj minutah.

Foto: Siol.net

Na današnji seji komisije DZ za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej DZ. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical po tem, ko je DZ drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cubu in financiranju strank.

Ustava določa, da mora predsednik DZ sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike. Sejo mora predsednik skladno s poslovnikom sklicati najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve.

Stevanović seji sklical, a sta se končali po nekaj minutah

Predsednik DZ Zoran Stevanović je obe seji, na kateri bi DZ odredil parlamentarni preiskavi, sicer sklical, a sta se končali v nekaj minutah, saj je večina prisotnih poslancev iz vrst koalicije glasovala proti potrditvi dnevnega reda.

Poleg koalicije so dnevni red zavrnili tudi poslanci Stevanovićeve Resni.ce. Menijo namreč, da bi morali vsako izmed zahtev za ustanovitev preiskovalne komisije umestiti na svoj dnevni red, je takšno ravnanje pojasnil Stevanović. Zagotovil je, da s parlamentarno preiskavo o Black Cubu nimajo težav, menijo pa, da bi morala preiskovalna komisija o financiranju strank pod drobnogled vzeti vse stranke.

Kritična tudi Pirc Musarjeva 

V opoziciji so njegovo pojasnilo označili za preusmerjanje pozornosti. Obenem v vseh treh opozicijskih strankah zagotavljajo, da s predlogom o razširitvi preiskave financiranja na vse stranke nimajo težav.

Nepotrjevanje dnevnih redov sej z namenom onemogočanja ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij je po sredinih sestankih s predstavniki opozicije in Resni.ce obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da večina v državnem zboru z zlorabo predpisov ne sme izničiti ustavne pravice opozicijskih poslancev do parlamentarne preiskave in dolžnosti državnega zbora, da to izvede.

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