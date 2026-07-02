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Avtor:
Rebeka Krašovec

Četrtek,
2. 7. 2026,
10.25

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Thermometer Blue 1,10

Natisni članek

Natisni članek
Bled Blejsko jezero Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki redar

Četrtek, 2. 7. 2026, 10.25

50 minut

Po burnem odzivu javnosti z Bleda sporočajo: "Letos še nismo izdali nobene kazni" #foto

Avtor:
Rebeka Krašovec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,10
redarji na Bledu | Kršitelji so predvsem tuji obiskovalci, ki ne poznajo lokalnih pravil ali pa opozorilnih tabel ne upoštevajo. | Foto Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki

Kršitelji so predvsem tuji obiskovalci, ki ne poznajo lokalnih pravil ali pa opozorilnih tabel ne upoštevajo.

Foto: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki

Opozorilo občinskih redarjev, da v času visoke turistične sezone na Bledu zaznavajo številne kršitve zaradi kopanja na območju, kjer to ni dovoljeno, in posedanja na javnih površinah, ki temu niso namenjene, je na družbenih omrežjih naletelo na buren odziv uporabnikov. Zmotila jih je predvsem višina globe, ki za nespoštovanje pravil znaša 200 evrov. Na blejski občini poudarjajo, da delo občinskih redarjev temelji predvsem na preventivnem delovanju, globa pa je skrajen ukrep, ko opozorilo ne zadostuje. Lani so izdali 19 glob, letos še nobene, so povedali za Siol.net.

Vsako leto v času visoke turistične sezone občinski redarji vsakodnevno izvajajo nadzor javnih površin v ožjem središču Bleda. Posebno pozornost posvečajo nadzoru priobalnega pasu med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice, ki ni namenjeno kopanju in poležavanju. Na občini Bled poudarjajo, da je to območje ustrezno označeno z opozorilnimi tablami in dodatno zavarovano z ograjami z namenom zaščite naravnih danosti in preprečevanja erozije na obali jezera. 

"Obala Blejskega jezera meri le približno šest kilometrov in predstavlja občutljiv naravni habitat, kjer se prepletajo interesi varovanja narave in obiskovalcev. Zaradi omejene sposobnosti naravnega obnavljanja so posledice neustrezne rabe prostora hitro opazne. Na območjih, kjer se obiskovalci zadržujejo zunaj urejenih površin, se dogaja teptanje vegetacije ter nastajajo gole površine in vidne erozije obale jezera," pravijo na blejski občini. 

Na območju, ki je bilo spomladi poraslo z vegetacijo, so po povečanem obisku in intenzivnejši rabi prostora vidne spremembe v stanju obalnega pasu. | Foto: Občina Bled Na območju, ki je bilo spomladi poraslo z vegetacijo, so po povečanem obisku in intenzivnejši rabi prostora vidne spremembe v stanju obalnega pasu. Foto: Občina Bled Kopanje in plavanje je na Bledu dovoljeno le na treh mestih, in sicer v Veliki in Mali Zaki ter v urejenem javnem Grajskem kopališču.  | Foto: STA Kopanje in plavanje je na Bledu dovoljeno le na treh mestih, in sicer v Veliki in Mali Zaki ter v urejenem javnem Grajskem kopališču.  Foto: STA
Lani izdali 19 kazni, letos še nobene 

V začetku tega tedna so na strani na Facebooku Medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki opozorili, da na terenu zaznavajo številne kršitve, domačine in obiskovalce pa pozvali, naj spoštujejo pravila. Njihova objava je naletela na burne odzive uporabnikov družbenih omrežij. 

Zmotila jih je višina globe, ki znaša 200 evrov, in dejstvo, da je poležavanje pod drevesi prepovedano tudi v času vročinskega vala,  ko se ljudje zaradi zaščite pred soncem pogosteje zatečejo v senco. 

Na blejski občini vsem, ki se z ukrepi ne strinjajo, odgovarjajo, da delo občinskih redarjev temelji predvsem na preventivnem delovanju, globa pa je skrajen ukrep, ko opozorilo ne zadostuje. Lani so zaradi posedanja na zelenici izdali 19 kazni, letos še nobene. 

"Bled se kot izrazito turistična občina v času visoke sezone spopada z izjemnimi pritiski na prostor, zato je usmerjanje obiskovalcev na za posamezne aktivnosti primerna območja ključnega pomena. Posamezna ravnanja lahko pri drugih obiskovalcih hitro ustvarijo vtis, da so dovoljena, kar lahko privede do efekta snežne kepe in splošnega odobravanja ravnanj, ki niso sprejemljiva," ugotavljajo na občini. Ob tem se trudijo obiskovalce usmeriti zunaj same jezerske sklede.

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Pod Stražo urejen prostor za počitek 

Na Bledu se še posebej trudijo obiskovalce usmeriti zunaj same jezerske sklede. Občinski redarji zato vse, ki si želijo počitka, preusmerijo pod Stražo, kjer je občina v senci dreves uredila prostor za počitek z ležalniki. Prav tako je poseben prostor namenjen tudi štirinožnim prijateljem, ki imajo na voljo pasje utice. 

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Obiskovalce informirajo tudi domačini 

Kot še pojasnijo na občini, skozi vse leto izvajajo mehke ukrepe v obliki informiranja obiskovalcev, v času visoke turistične sezone pa so okoli jezera dostopne tudi informacijske točke. Prav tako na Bledu že več let deluje terenska ekipa informatorjev v okviru projekta Vprašaj me, sem domačin, ki informira predvsem tuje obiskovalce, ki ne poznajo lokalnih pravil.

Zaradi varovanja prostora in ohranjanja urejenosti gibanje obiskovalcev je gibanje obiskovalcev usmerjeno na urejene poti. | Foto: Občina Bled Zaradi varovanja prostora in ohranjanja urejenosti gibanje obiskovalcev je gibanje obiskovalcev usmerjeno na urejene poti. Foto: Občina Bled

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