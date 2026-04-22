Mladi Mariborčan je na svojem profilu na Facebooku delil zgodbo, ki ogreje srce in orosi oko. Delil je zapis o tem, kako je v začetku tedna izgubil denarnico z večjo vsoto denarja, njegov dan pa je minil v obupu in iskanju izgubljene denarnice. Kot je zapisal, je bil ob vrnitvi domov zelo začuden, saj ga je ta pričakala v nabiralniku, v njej pa je bila celotna vsota. Zdaj mladi Mariborčan obupano, tudi s pomočjo družbenih omrežij, išče poštenega najditelja, da bi se mu vsaj zahvalil za plemenito dejanje.

Mladi Mariborčan David Mlakar je nedavno na Facebooku delil zapis o dogodku iz začetka tedna, ko je v štajerski prestolnici blizu Slomškovega trga okoli 8. ure zjutraj izgubil denarnico z večjo vsoto denarja. "Minil je dan obupanega iskanja in skrbi," je med drugim zapisal mladenič.

Obupano išče poštenega najditelja, da se mu zahvali ter ga počastil

Še istega dne je bil lastnik izgubljene denarnice, kot je pojasnil v zapisu, ob vrnitvi domov izjemno presenečen. "Denarnica me je pričakala v nabiralniku, a kar je bilo še bolj presenetljivo – vrnjena je bila s celotno vsebino," je zapisal in dodal: "Sedaj obupano iščem poštenega najditelja, da se mu vsaj dostojno zahvalim in ga povabim na kosilo/koncert/v toplice."

Družbena omrežja tudi kot prostor, ki vrača vero v ljudi in ne le buri duhove

Mlakar je pojasnil, da je objavo na družbenih omrežjih po daljšem času delil na pobudo prijatelja, ki je menil, da "naj, če že čemu, družbena omrežja služijo prav deljenju novic, ki vračajo vero v ljudi – ne le tistih, ki burijo duhove".

Zapis je sklenil z besedami, da srčno upa, da se legenda najde, "da lahko dejanju priložim še obraz". Dodal je, da bo tisti, ki postreže z namigom, kdo bi lahko bil pošteni anonimni najditelj, povabljen zraven.