Plavajoči hiški na Ljubljanici, ki ju je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) kupilo z namenom turistične ponudbe, bosta po neuspešni prodaji predvidoma postali počitniški hiški za zaposlene. Projekt prestavitve je predviden za leto 2027.

Po poročanju Dnevnika je javno podjetje LPT leta 2022 za slabih 262 tisoč evrov kupilo plavajoči hiški, ki ju je sprva nameravalo privezati v bližini Špice pri Ljubljanici. Ker ju zaradi mestnega odloka ni bilo mogoče oddajati turistom, so se odločili za prodajo. Cena za vsako hiško je znašala 80 tisoč evrov.

Posebnost plavajoče hišice je velika zgornja terasa, kjer se nahaja masažni bazen. Foto: LPT

V oglasu za prodajo so ju opisali kot "izjemni luksuzni plavajoči hišici, ki združujeta udobje, sodoben dizajn in nepozabno izkušnjo bivanja ob vodi ali kar na njej." Posamezna hišica ponuja 32 kvadratnih metrov notranje bivalne površine ter dodatnih 38 kvadratnih metrov prostorne strešne terase.

Kljub nekaj ogledom prodaja ni bila uspešna. Po navedbah Dnevnika so potencialni kupci povedali, da bi se za nakup odločili le, če bi bilo mogoče bivanje na Ljubljanici. Za nakup se nato niso odločili, saj naj bi bila prestavitev na drugo lokacijo logistično prezahtevna.

Namesto turistov bodo gostile zaposlene

Nadzorni svet LPT je zdaj potrdil predlog vodstva družbe, da se plavajoči hiški preoblikujeta v počitniški hiški za zaposlene v podjetju, širši skupini Javni holding Ljubljana (JHL) in mestni družini. Kot so pojasnili v LPT, trenutno pridobivajo ponudbe kampov ter možnosti predelave, premika in postavitve hišk. Projekt prestavitve je načrtovan za leto 2027.

Foto: LPT

LPT je za nakup hišk in dodatne stroške do zdaj namenilo približno 300 tisoč evrov. Poleg nakupne cene so nastali še stroški notranje opreme, dodatne opreme, popravil in drugih posegov. Hiški sta bili vmes tudi vandalizirani.

Sprva načrtovali turistično ponudbo

Plavajoči hiški sta bili sprva zamišljeni kot del turistične ponudbe ob Ljubljanici, vendar se je začetek oddajanja ves čas zamikal. Težave so nastale tudi zaradi mestnih pravil, saj prenočevanje na plovilih še vedno ni dovoljeno.

Foto: LPT

LPT je nato iskalo druge možnosti uporabe. Kot so zapisali, ima podjetje že zdaj počitniške kapacitete za zaposlene v Kranjski Gori, Barbarigi in Čatežu, novi hiški pa bi to ponudbo dopolnili.

Foto: LPT