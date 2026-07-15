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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
6.14

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Nataša Pirc Musar opozicija stranke srečanje

Sreda, 15. 7. 2026, 6.14

0 minut

Pirc Musar bo gostila šefe opozicijskih strank

Avtorji:
K. M., STA

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Nataša Pirc Musar | "Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče," je opomnila Nataša Pirc Musar. | Foto Nataša Pirc Musar/FB

"Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče," je opomnila Nataša Pirc Musar.

Foto: Nataša Pirc Musar/FB

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu.

Predsednica republike v svojem uradu najprej pričakuje vodstvo Svobode, zatem pa se bodo v razmiku slabe pol ure pri njej zvrstili še predstavniki SD, Levice in Resnice. Ta je sicer formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami in ji tako v DZ zagotavljala tudi potrebno parlamentarno večino.

V uradu Pirc Musar so pred današnjim srečanjem s predstavniki opozicijskih strank poudarili, da si predsednica prizadeva za "konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami ter za kulturo dialoga, ki krepi demokratično razpravo in zaupanje v državne institucije".

Pirc Musar: Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete

Pričakovati je, da se bo tega dotaknila tudi v današnjih pogovorih. Bržkone pa bo poskušala izvedeti tudi, pri katerih projektih, ključnih za razvoj države, je opozicija pripravljena sodelovati z vladno koalicijo ter ali bi bilo v aktualnem mandatu možno doseči dvotretjinsko večino za katero od ustavnih sprememb.

Pirc Musar je namreč že ob sprejemu članov vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, ki ga je v juniju gostila kmalu po zaprisegi ministrske ekipe v DZ, poudarila pomen sodelovanja z opozicijo in širšega dogovora pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih. "Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče," je tedaj opomnila.

Nataša Pirc Musar opozicija stranke srečanje
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