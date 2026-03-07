Predsednica države Nataša Pirc Musar je glede dogajanja na Bližnjem vzhodu danes poudarila, da vojne ne rešujejo težav, temveč jih poglabljajo in ustvarjajo nove. V izjavi za javnost je izpostavila pomen dialoga pri reševanju težav in pozvala k uporu proti poskusom zavračanja multilateralizma in temeljnih vrednot, zlasti človeškega dostojanstva.

"Budno spremljam razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu, zlasti posledice napada na Iran, ki ne obetajo nič dobrega ne iranskemu ljudstvu ne regiji, Evropi ali mednarodni skupnosti," je zapisala Pirc Musar. Dodala je, da si "svobodomiselni iranski narod želi konca brutalnega režima in mnogi podpirajo tudi zunanje pritiske nanj".

Opozorila je na vsesplošno uničenje ter izpostavila ogroženost otrok, šol, bolnišnic z zdravstvenim osebjem in kulturne dediščine. Ob tem je obsodila ameriško-izraelsko agresijo na Iran in iranske napade na sosednje države ter podprla "vsa prizadevanja, da diplomacija takoj nadomesti orožje" povsod.

Kot trdi Pirc Musar, "dogajanja v Iranu in pred tem genocid v Gazi posegajo tudi v temelje evropskega povezovanja". Evropa je po njenem mnenju zrasla na vrednotah, kot so demokracija, človekovo dostojanstvo, solidarnost in vladavina prava. "Zato z zaskrbljenostjo spremljam premike k pragmatični politiki in podpiram tiste evropske voditelje, ki zagovarjajo vrnitev k evropskemu bistvu in spoštovanju mednarodnega prava, ne oziraje se na nerazumljiva tveganja," je zapisala.

Podpora Španiji, ki se je uprla pritiskom ZDA

Predsednica je ob tem podprla Španijo, potem ko je ta zavrnila možnost, da bi ZDA uporabljale letalska oporišča na španskih tleh za napade na Iran. "Kako je sploh mogoče, da v današnjem času država, ki se zavzema za pravičnost, spoštovanje prava in mir, tvega politične pritiske in sankcije?" se sprašuje Pirc Musar.

"Skrajni čas je, da vse države, ki se zavzemamo za mirno reševanje sporov na vseh koncih sveta, rečemo odločen NE egoizmu in odločen NE uporabi vojne kot sredstva zunanje politike," je sklenila predsednica.