Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+, prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali.

Resni.ca Zorana Stevanovića je dan pred letošnjim dnevom državnosti v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče.

Na pročelju predsedniške palače izobesili mavrično zastavo

Na predlog so se danes odzvali tudi v predsedničinem uradu. V času mandata Pirc Musar so namreč na pročelje predsedniške palače vsako leto v času festivala Parada ponosa, v podporo LGBTIQ+, izobesili mavrično zastavo. Prav tako so takoj za tem, ko je nova vlada z vladnega poslopja snela palestinsko zastavo, to izobesili v predsedniški palači.

Če bodo DZ predlagane dopolnitve sprejel, v predsedničinem uradu napovedujejo, da bo Pirc Musar spremembe pri izobešanju zastav spoštovala, "ker mora spoštovati vsak veljaven zakon", so zapisali v odzivu za STA.

Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+ ali se zavzemati za njeno enakopravnost, dostojanstvo in varstvo človekovih pravic. Prav tako bo predsednica tudi v bodoče opozarjala na na grobe kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu, so zatrdili.