M. L.

Nataša Pirc Musar Zoran Janković žrtve nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja Žale

Torek, 26. 5. 2026, 14.51

Odzivi na predlog novele zakona

​​​​​​​Pirc Musar: Sprava v Sloveniji ni mogoča brez širšega konsenza

Nataša Pirc Musar | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je odzvala na predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga danes obravnava Državni zbor Republike Slovenije. Za TV Slovenija je poudarila, da se sprava v slovenski družbi ne more zgoditi brez širšega družbenega konsenza. Odzval se je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah.

"Če želimo doseči spravo, se moramo pogovarjati – levi, desni, tisti na sredini, vsi skupaj, ki smo dolžni, da ta dostojni pokop enkrat v Sloveniji resnično izvedemo," je dejala predsednica. Ob tem je spomnila na svoj prvi govor ob dnevu državnosti po nastopu funkcije, ko je spravo označila za "novo slovensko osamosvojitev". Po njenem mnenju se cilj sprave s "solo akcijami" oddaljuje.

Zoran Janković: Absolutno sem proti

Predlogu ostro nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki je napovedal, da bodo v primeru sprejetja zakona skupaj s pravnimi službami preučili možnosti za preprečitev pokopa na Žalah. 

"Absolutno sem proti." | Foto: STA

"Absolutno sem proti," je dejal na današnji novinarski konferenci. Ob tem je poudaril, da si žrtve revolucije zaslužijo dostojen pokop, vendar po njegovem mnenju ne na Žalah, kjer da ni dovolj prostora. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za "čisto politizacijo". Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

"Ljubljana bo ostala junaška, mesto herojev, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane," je dejal Janković in dodal, da se po njegovem ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so "prisegli nacistom".

Predlog novele so po skrajšanem postopku vložili poslanci strank SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus. Med drugim predvideva ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja 17. maja ter trajni pokop posmrtnih ostankov s prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah.

Do predloga so kritični tudi v Gibanju Svoboda, Levici in Vesni. Opozarjajo, da je pokop teh žrtev že urejen v Spominskem parku Teharje, predlagateljem pa očitajo dodatno razdvajanje javnosti.

