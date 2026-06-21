Pirc Musar: Odgovornost za lastno varnost in obrambo je najprej in predvsem naša

Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila.

Pirc Musar je dejala, da je spominski park na Medvedjeku pri Trebnjem, kjer se je med osamosvojitveno vojno odvil eden od najpomembnejših spopadov z agresorsko Jugoslovansko ljudsko armado (JLA), simbol požrtvovalnosti, odločenosti in poguma pri vzpostavljanju samostojne, suverene in neodvisne države. Opozorila je, da se moramo zavedati velike osebne odgovornosti in tveganj vseh posameznikov, ki so sodelovali v tamkajšnjih bojih ali nesebično podpirali obrambna prizadevanja v različnih drugih krajih po Sloveniji.

"Le učinkovite oborožene sile tvorijo močno obrambno sposobnost za zavarovanje slovenske državnosti"

"Zato je prav, da se z globoko hvaležnostjo, spoštovanjem in ponosom spominjamo dejanj pripadnikov Teritorialne obrambe, milice, zdravstvenega osebja, cestnih, gradbenih, komunalnih in železniških delavcev, pripadnikov civilne zaščite, šoferjev, radioamaterjev, gospodarskih družb, interesnih organizacij ter golorokih državljank in državljanov, ki so jugoslovanskim enotam na vsakem koraku izkazovali jasen odpor in nestrinjanje," je dejala.

Spomnila je, da je na Medvedjeku – kot tudi na številnih drugih bojiščih po Sloveniji – postalo jasno, da lahko le učinkovite oborožene sile in civilne zmogljivosti tvorijo močno obrambno sposobnost za zavarovanje slovenske državnosti, ob tem pa posebej izpostavila, da slovenske države ne bi obranili brez veterank in veteranov. "Možje in žene v uniformi ste tvegali svoja življenja in vsem nam zagotovili prihodnost v lastni državi. Vaša dejanja morajo biti vodilo ter navdih sedanjim obrambnim in varnostnim strukturam. Hkrati pa tudi opomin, da obrambne sposobnosti ne smemo podcenjevati," je povedala na slovesnosti, na kateri se je zbralo nekaj sto ljudi.

Pirc Musar: Medvedjek je tudi tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn

Kajti, kot je nadaljevala, v okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše države, "nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva – je najprej in predvsem naša". "Verjamem, da smo generacija, ki se tega zaveda in ne bo ogrozila tistega, kar ste nam omogočili pred 35 leti," je dodala.

Je pa Medvedjek po besedah Pirc Musar "tudi tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn". "Spomin na žrtve, ki so padle na tem mestu in drugje, nas uči, kako dragoceni so mir, svoboda in varnost ter kako visoko ceno lahko plačajo posamezniki, družine in narodi, kadar prevladajo nestrpnost, izključevanje in uporaba sile. Zato moramo z vso odgovornostjo varovati vrednote dialoga, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja," je dejala.

V imenu države je vsem žrtvam osamosvojitvene vojne izrekla "globok in spoštljiv poklon, vsem svojcem pa iskreno sočutje in hvaležnost za moč, dostojanstvo in ohranjanje trajnega spomina".

Ob tej priložnosti je Pirc Musar pred prenovljeno obeležje položila tudi venec.

Spominski park na Medvedjeku, kjer je slovenskim obrambnim silam med osamosvojitveno vojno uspelo ustaviti oklepno kolono JLA, namenjeno v Ljubljano, je leta 1993 postavilo, zdaj pa tudi prenovilo trebanjsko območno združenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Kot je danes poudaril njen predsednik Anton Marolt, veterani vojne za Slovenijo čutijo dolžnost dostojnega, kulturnega in spoštljivega ohranjanja spomina na dogodke iz osamosvojitvene vojne. "To sprejemamo kot obvezo in dolžnost do vseh, ki so sodelovali pri nastajanju nove države in tudi do naših bodočih rodov," je dejal.

Obnova spominskega parka je stala 90 tisoč evrov. 50 tisoč evrov je prispevala Občina Trebnje, poleg nje pa so projekt podprli še občine Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno, zveza veteranov, direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino ter z donacijami tudi nekatera podjetja.