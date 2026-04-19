Pijan zapeljal s ceste in se huje poškodoval, otrok sopotnik utrpel lažje poškodbe

V soboto se je v Zagradu v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik utrpel hujše poškodbe, otrok, ki je bil sopotnik v vozilu, pa lažje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Voznik je vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola.

Okoli 15.30 se je v Zagradu v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča, nakar se je vozilo prevrnilo.

