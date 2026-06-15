Zgornja dovoljena marža v okviru regulacije cen naftnih derivatov tudi po vladni odločitvi za njen občuten dvig po navedbah trgovcev še vedno ne odraža v celoti stroškov poslovanja oz. njihove rasti v zadnjih letih. Kot so zapisali, je marža še vedno med najnižjimi v primerljivih državah v regiji oz. nižja od povprečja v EU.

Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

Vlada na roko trgovcem

Obenem je šla vlada trgovcem – največji med njimi je Petrol, poleg njega sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell – na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta.

V Petrolu odločitev vlade pod vodstvom Janeza Janše pozdravljajo. Obenem pa so v odzivu za medije poudarili, da regulirana marža v Sloveniji tudi po spremembi ostaja med najnižjimi v "primerljivih državah regije". "Medtem ko regulirane maloprodajne marže v primerljivih državah praviloma dosegajo med 15 in 19 centov na liter, regulirana marža v Sloveniji znaša 11,5 centa na liter," so navedli.

Obenem pa regulirana marža po njihovih navedbah tudi po spremembi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja. V zadnjih letih so se občutno povečali stroški dela, logistike, energije, financiranja in zagotavljanja energetske infrastrukture, so našteli.

Petrol: Sprejeta sprememba je pomemben korak k bolj uravnoteženemu in predvidljivemu regulatornemu okvirju

V poslovnem mediju Finance so sicer ocenili tudi pozitiven učinek omenjenih sprememb pri biokomponenti. Te po njihovih navedbah učinkujejo na način, kot bi bila zgornja dovoljena marža dejansko dvignjena na 15 centov za liter.

V Petrolu pravijo, da stroški izpolnjevanja obveznosti uporabe biokomponent v gorivih do zdaj niso bili ustrezno upoštevani, zato sprejeta sprememba predstavlja pomemben korak k bolj uravnoteženemu in predvidljivemu regulatornemu okviru.

V Shellu Adria pa so zapisali, da gre za pomemben korak v smeri podpore energetski tranziciji in zmanjševanju ogljičnega odtisa v prometnem sektorju. "Gre torej za pozitivne spremembe, a za oceno dejanskih učinkov na poslovanje in pripravo natančnih finančnih izračunov bo potrebna dodatna podrobna analiza. Ob tem je treba poudariti, da gre za kompleksno področje, kjer morajo biti regulatorni ukrepi usklajeni z operativnimi, logističnimi in tržnimi realnostmi," so pojasnili.

Medtem ko bodo vladni ukrepi blagodejno vplivali na poslovanje trgovcev, pa bo zaradi kombinacije teh sprememb na drugi strani cena naftnih derivatov višja.

Nove cene bodo znane danes

Cena dizelskega goriva bo zaradi tega po ocenah pristojnega ministrstva za infrastrukturo in energetiko višja za približno sedem centov na liter, 95-oktanskega bencina za približno 2,5 centa in kurilnega olja za približno 2,2 centa na liter.

Nove cene bodo znane danes in bodo tako kot spremembe regulacije v veljavi s torkom. Če bodo omenjeni vladni ukrepi po eni strani naftne derivate podražili, pa je pričakovati, da bodo gibanja na trgu na drugi strani ta učinek blažila oz. ceno zniževala.

Tako v Petrolu kot Shellu so sicer nakazali, da si želijo korenitejših sprememb na področju ureditve cen naftnih derivatov.

V Petrolu so tako zatrdili, da ostajajo zavezani "konstruktivnemu sodelovanju pri oblikovanju rešitev, ki bodo dolgoročno zagotavljale stabilno oskrbo, podpirale energetski prehod ter koristile tako potrošnikom kot slovenskemu gospodarstvu".

V Shellu Adria pa so še naprej prepričani, da bi deregulacija cen omogočila "bolj učinkovito, pravočasno in tržno utemeljeno prilagajanje cenovnih mehanizmov v luči vse bolj nepredvidljivih razmer na globalnih energetskih trgih in širšem geopolitičnem okolju".