Pester dan na RTV Slovenija: bo to od zdaj drugače?

Koordinacija bo stavko, ki jo je začela 23. maja, nadaljevala danes od 14. do 23. ure. Nezadovoljni so namreč, ker na pogajanjih o stavkovnih zahtevah, med katerimi je novinarska avtonomija, ni napredka. Na Trgu republike bodo na javnem shodu ob 19. uri k ukrepanju pri ohranitvi javnega servisa pozvali tudi DZ.

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je sicer stavkovnemu odboru oziroma Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS, kot so v vodstvu zavoda javnost obvestili konec tedna, pred ponedeljkovo stavko poslal predlog stavkovnega sporazuma in za preprečitev "nepopravljive programske škode" ter "nadaljnjega načenjanja ugleda javnega medija" pozval k podpisu in preklicu stavke. Rok za podpis je do danes ob 10. uri. Iz stavkovnega odbora so v odzivu sporočili, da se stavka nadaljuje po predvidenem scenariju.

Kdo bo novi direktor TVS?

Programski svet bo sicer popoldne obravnaval Laurenčičevo kandidaturo za direktorja nacionalne televizije. Od treh prijav na vnovični razpis je za obravnavo na programskem svetu primerna le ta. Ena namreč ni ustrezala razpisnim pogojem, vloga, ki naj bi jo po neuradnih podatkih oddal nekdanji direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, pa je bila nepopolna.

TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od razrešitve Natalije Gorščak s tega mesta avgusta lani.

Pred programskimi svetniki bo tudi predlog vodstva zavoda za krčenje dopisniške mreže v tujini, ki mu v koordinaciji, društvu novinarjev in strokovni javnosti odločno nasprotujejo.