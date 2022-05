Policisti prosijo za pomoč pri identifikaciji hudo poškodovanega pešca

Policisti občane in občanke Nove Gorice prosijo za pomoč pri identifikaciji neznanega pešca, ki je utrpel hude poškodbe in je trenutno na zdravljenju v bolnišnici Nova Gorica.

"Gre za moškega, starega od 45 do 50 let, močnejše postave, močnejše konstitucije telesa, visokega med 175 in 180 centimetri, kratko pristriženih las sivo-rjave barve, ki so redkeje poraščene, sivih oči, brez brk ali brade. V času prometne nesreče je bil oblečen v sive športne hlače, črno majico z belo sliko in rdečim napisom, fluorescentno kratko majico z napisom Alfa Racing in modro športno majico z daljšimi rokavi. Obut je bil v modre športne copate, ki imajo ob strani oranžen podplat," so sporočili iz operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica.

Če razpolagate s kakršnokoli informacijo, ki bi pripomogla k identifikaciji, pokličite na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.