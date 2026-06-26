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Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
26. 6. 2026,
6.56

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
partnerska zveza Janez Janša Janez Janša Resnica stranke

Petek, 26. 6. 2026, 6.56

1 ura, 11 minut

Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric

Avtorji:
Ka. N., STA

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Kongres SDS, Ormož. Janez Janša | V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. | Foto Bojan Puhek

V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo.

Foto: Bojan Puhek

V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v Resni.ci še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović.

Vabilo k partnerstvu je premier Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata.

S košarico so se prvi odzvali v Levici in Vesni ter nato v Gibanju Svoboda. Oboji so med drugim dokument ocenili kot vsebinsko prazen.

Ta teden je vstop v partnerstvo zavrnilo tudi predsedstvo SD. Predsednik stranke Matjaž Han je ob tem napovedal, da bodo sodelovali pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, saj da razumejo svojo odgovornost.

V Resni.ci odločitve še niso sprejeli

Še najboljši izplen pri ponujenem sodelovanju bi si tako Janša lahko obetal v formalno opozicijski Resni.ci, ki pa je doslej glasovala skladno z vladno koalicijo. A v stranki odločitve o tem še niso sprejeli. Njen predsednik Stevanović je v sredo v izjavi v DZ dejal, da prepušča odločitev organom stranke, na vprašanje, kam se nagibajo, pa je dejal, da zares ne ve in da so "stvari vedno pol-pol".

Ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo "posebne potrebe, da podpisujemo karkoli". "Če podpišemo ta sporazum, kljub temu da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni neki način sodelovanja, mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS," je pojasnil.

Ponujenega partnerstva se je premier Janša dotaknil tudi v govoru na državni proslavi na predvečer dneva državnosti. Kot je dejal, ni nobeno naključje, da je bilo prav obdobje partnerstva za razvoj, ki ga je njegova prva vlada sklenila z opozicijsko SD, "najuspešnejše obdobje Slovenije od časov osamosvojitve". Ob tem je bil kritičen do dela politike, ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. "Še več. Roko sodelovanja zavrača celo takrat, ko je ponujena njemu in je v opoziciji," je dodal.

partnerska zveza Janez Janša Janez Janša Resnica stranke
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