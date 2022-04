Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 7. uri se je po državi odprlo okrog tri tisoč volišč za državnozborske volitve, volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure. Do 11. ure je glasovalo dobrih 21 odstotkov volilnih upravičencev.

Danes ima 1.695.766 volilnih upravičencev priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Izbirali bodo med 1.476 kandidati, ki se za poslansko funkcijo potegujejo na 20 kandidatnih listah. Do 19. ure bo odprtih 2.995 rednih volišč ter 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je do 11. ure svoj glas oddalo 356.976 volivcev, kar predstavlja 21,05 odstotka volilnih upravičencev. Za primerjavo: na parlamentarnih volitvah leta 2018 je do 11. ure svoj glas oddalo 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Do 10. ure 296 obvestil o kršitvah volilnega molka

Vse do zaprtja volišč velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Prijave kršitev volilnega molk je mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji za volitve poslancev začel v petek opolnoči, danes do 10. ure skupno prejela 296 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Dežurna služba je samo danes prejela 54 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Večina obvestil se nanaša na sporočilo elektronske pošte, poslano na večje število naslovov in ponavljanje oddaje o volitvah na televiziji, so na svoji spletni strani navedli na notranjem ministrstvu.

Foto: Klemen Korenjak

Po zaprtju volišč bodo najprej znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo nekatere medijske hiše, po 20.30 pa bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen.

Uradni rezultati do 10. maja

Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. maja. Uradni izidi naj bili znani do 10. maja, ko bo torej dokončno znano, kakšna bo sestava devetega sklica državnega zbora.