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Avtor:
D.K.

Sobota,
13. 6. 2026,
17.08

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

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Komenda otrok helikopter

Sobota, 13. 6. 2026, 17.08

1 ura, 32 minut

Otrok po padcu pri Komendi s helikopterjem v UKC Ljubljana

Avtor:
D.K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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HNMP, helikopterska nujna medicinska pomoč | Foto STA

Foto: STA

Na Bregu pri Komendi se je dopoldne poškodoval otrok. Na kraju so posredovali gasilci, reševalci in helikopterska nujna medicinska pomoč.

V naselju Breg pri Komendi se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je pri padcu poškodoval otrok. Poškodovanega otroka so po posredovanju reševalnih služb s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot poroča portal Domžalec.si, so bili gasilci PGD Moste o padcu otroka obveščeni ob 10.25. Ob prihodu na kraj so zavarovali območje pristanka helikopterske nujne medicinske pomoči.

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V intervenciji je sodelovalo sedem članov PGD Moste, ki so na kraj odšli z dvema voziloma. Skupaj z gasilci PGD Komenda so pomagali pri prenosu poškodovanega otroka do reševalnega vozila in nato do helikopterja.

Intervencija je trajala približno pol ure. Podrobnosti o okoliščinah padca in stopnji poškodb za zdaj niso znane.

Nesreča se je zgodila v naselju Breg pri Komendi, ki ga je v sredo prizadelo močno neurje.

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