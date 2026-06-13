Otrok po padcu pri Komendi s helikopterjem v UKC Ljubljana

Na Bregu pri Komendi se je dopoldne poškodoval otrok. Na kraju so posredovali gasilci, reševalci in helikopterska nujna medicinska pomoč.

V naselju Breg pri Komendi se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je pri padcu poškodoval otrok. Poškodovanega otroka so po posredovanju reševalnih služb s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot poroča portal Domžalec.si, so bili gasilci PGD Moste o padcu otroka obveščeni ob 10.25. Ob prihodu na kraj so zavarovali območje pristanka helikopterske nujne medicinske pomoči.

V intervenciji je sodelovalo sedem članov PGD Moste, ki so na kraj odšli z dvema voziloma. Skupaj z gasilci PGD Komenda so pomagali pri prenosu poškodovanega otroka do reševalnega vozila in nato do helikopterja.

Intervencija je trajala približno pol ure. Podrobnosti o okoliščinah padca in stopnji poškodb za zdaj niso znane.

Nesreča se je zgodila v naselju Breg pri Komendi, ki ga je v sredo prizadelo močno neurje.