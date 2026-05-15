OTP v Sloveniji v prvem četrtletju s padcem čistega dobička

OTP Skupina Slovenija, lastnica nekdanje Nove KBM in SKB banke, je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 40,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 40,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na rezultat so vplivale predvsem enkratne rezervacije, povezane s pravnimi zahtevki. Donosnost kapitala je bila 8,8-odstotna.

"OTP Skupina Slovenija je v prvem četrtletju 2026 dosegla uspešne in odporne rezultate, ki so jih podprli močna aktivnost strank, stabilna kakovost sredstev, disciplinirano obvladovanje stroškov ter trden kapitalski in likvidnostni položaj," so danes sporočili iz OTP banke kot obvladujoče družbe skupine.

Čisti obrestni prihodki in čiste opravnine so skupaj dosegli 151,7 milijona evrov, kar je 5,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Neto obrestna marža se je znižala za 0,01 odstotne točke na 3,04 odstotka.

Konec marca je bilančna vsota OTP Skupine Slovenija znašala 15,6 milijarde evrov oziroma 4,7 odstotka več kot v prvem lanskem četrtletju. Vrednost portfelja kreditov strankam, ki niso banke, se je povečala za 9,7 odstotka na 7,9 milijarde evrov. Depoziti strank, ki niso banke, so se povečali za 6,9 odstotka na 12,4 milijarde evrov.

"Naš poslovni rezultat v prvem četrtletju kaže moč našega razpršenega poslovnega modela, v katerem stabilni obrestni prihodki in pospešena rast prihodkov iz opravnin skupaj podpirajo trajnostno in odporno dobičkonosnost," je rezultate komentiral predsednik uprave Andras Hamori.

Posebej spodbudna je po njegovih besedah močna rast prihodkov iz opravnin. Prihodki iz zavarovanj so se v medletni primerjavi povečali za 51 odstotkov, prihodki iz skladov pa za 15 odstotkov.

"To potrjuje našo sposobnost diverzifikacije virov prihodkov in ustvarjanja trajnostne vrednosti tudi zunaj obrestnih prihodkov. Hkrati dodatno krepimo svojo vlogo na področju naložb - od širjenja dostopa do naložbenih produktov do podpore pomembnim projektom, kot je izdaja maloprodajnih državnih obveznic," so navedli v banki.

Trdna osnova za nadaljnje uresničevanje nalog in trajnostno rast

Močna kapitalska osnova skupine v višini 1,8 milijarde evrov po njihovih besedah zagotavlja trdne temelje za njeno poslovanje. Skupina ohranja kapitalske in likvidnostne količnike precej nad regulativnimi in interno določenimi zahtevami s količnikom skupnega kapitala v višini 20,6 odstotka in količnikom likvidnostnega kritja v višini 308 odstotkov. "Ti kazalniki zagotavljajo stabilno poslovanje in visoko odpornost v nestanovitnem okolju," so poudarili.

Rezultati prvega četrtletja po njihovih besedah predstavljajo trdno osnovo za nadaljnje uresničevanje strateških prednostnih nalog in trajnostno rast. "OTP Skupina Slovenija z njimi dodatno krepi svoj položaj na področju naložb in upravljanja premoženja, tudi z napovedanim prevzemom družbe za upravljanje Primorski skladi, ki predstavlja pomemben korak k nadaljnjemu razvoju slovenskega kapitalskega trga ter krepitvi zmogljivosti skupine na področju varčevanja in naložbenih rešitev," so navedli.

OTP Skupina Slovenija je del mednarodne Skupine OTP, ki posluje v srednji in vzhodni Evropi. Ta je v prvem četrtletju dosegla 845 milijonov evrov čistega dobička, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani, pri čemer je donosnost kapitala dosegla 23,5 odstotka. Konsolidirani čisti dobiček je znašal 461 milijonov evrov, predvsem zaradi vnaprejšnjega učinka posebnih davkov in nadzorniških pristojbin.

Skupni prihodki so se medletno povečali za devet odstotkov, predvsem zaradi rasti čistih obrestnih prihodkov, so dodali v OTP banki.