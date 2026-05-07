Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
20.52

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
policija nasilje napad Šiška

Četrtek, 7. 5. 2026, 20.52

45 minut

Osumljeni sredinega napada na 31-letnico večkrat kršil prepoved približevanja

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tivoli, napad, preiskava, policija, Šiška | Foto Sani Karić/STA

Foto: Sani Karić/STA

Kriminalisti v preiskavi sredinega napada v Šiški, v katerem naj bi 52-letni osumljenec poškodoval 31-letnico, preverjajo tudi okoliščine, ki so pripeljale do kaznivega dejanja. Odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca, namreč trdi, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident.

V dopisu, ki ga je odvetnica Tina Šnajder poslala na več medijev in v sredo tudi na vodstvo policije, je navedla, da je osumljeni v sredo "po celem telesu večkrat zabodel partnerko svojega brata na naslovu, za katerega mu je bila izrečena prepoved približevanja, kakor tudi odrejena vsa dejanja, ki bi onemogočala izključno uporabo in prepustitev stanovanja". A je osumljeni po njenih navedbah prepoved stalno kršil in se "približeval tako mladoletnim otrokom kot moji stranki". "Policija pa nič," je dodala.

Po njenih navedbah je namreč osumljeni avgusta lani z izvijačem napadel brata. Temu je uspelo pobegniti, na policijski postaji Šiška pa so še isti dan izdali odredbo o prepovedi približevanja. Oktobra je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo prepoved približevanja in navezovanja stikov za dvanajst mesecev, marca letos pa odredilo še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo njeni stranki, je navedla odvetnica.

Kot je še zapisala, je brat osumljenega policijo nenehno opozarjal, da se bo nekaj zgodilo in da naj ukrepa. Ves čas je jo je tudi obveščal o kršitvah prepovedi približevanja in to podkrepil tudi s posnetki nadzornih kamer. Ti so bili predloženi tudi sodišču.

V torek grozil mladoletnemu nečaku

Po navedbah odvetnice je bil osumljeni v ponedeljek in v torek ponovno v hiši, za katero je imel prepoved vstopa. V torek je prestregel pot mladoletnemu nečaku in ga prisilil, da pokliče očeta in od njega zahteval, da mu v delu hiše priklopi elektriko. Njena stranka je zato ponovno podala prijavo policiji, policija pa naj bi po navedbah odvetnice naredila zapisnik samo za 4. maj, ker je za ta datum obisk osumljenega zabeležila nadzorna kamera, o dogodku z otrokom pa zapisnika naj ne bi želeli narediti.

Do ravnanja policije je zato kritična in ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, "če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike".

Tivoli, napad, preiskava, policija | Foto: STA Foto: STA

Policija: na očitke ne moremo konkretno odgovoriti

Na Policijski upravi Ljubljana so danes za STA pojasnili, da kriminalisti preverjajo vse okoliščine dogodka in zbirajo informacije, na podlagi katerih bodo osumljenca nato privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so navedli, pa je preiskava usmerjena tudi v dogajanje pred dogodkom in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do izvršitve kaznivega dejanja.

Dodali so, da zaradi zgodnje faze preiskave, v kateri vse okoliščine še niso znane, na konkretna vprašanja in na očitke ne morejo konkretno odgovoriti. So pa poudarili strokovnost, zakonitost in transparentnost postopkov ter varstvo pravic vpletenih, žrtve in družinskih članov. Zato bodo tudi v tem primeru preverili vse okoliščine in navedbe, ki jih je danes v javnem pismu izpostavila odvetnica brata osumljenca.

Poudarili so tudi, da so obravnave kaznivih dejanj, storjenih med družinskimi člani oziroma v družinskem krogu še posebej občutljive. Zato svarijo tudi pred širjenjem nepreverjenih informacij, ki bi lahko dodatno škodile vsem vpletenim, tudi žrtvam.

Tivoli, napad, preiskava, policija
Novice Dva napada v Šiški: 31-letnica se bori za življenje #video #foto
policija nasilje napad Šiška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.