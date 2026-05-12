Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
12. 5. 2026,
16.40

Osumljeni napada na 31-letnico od petka v priporu

Tivoli, napad, preiskava, policija, Šiška | Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku, na PU Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. | Foto Sani Karić/STA

Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku, na PU Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja.

Moškega, osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški, so v petek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili na Policijski upravi Ljubljana (PU Ljubljana). Po navedbah policije je preiskava še vedno v zgodnji fazi.

Tako na policiji še ne morejo komentirati očitkov, ki jih je v dopisu medijem in vodstvu policije zapisala odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca. V dopisu je med drugim opozorila, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident. Kritična je bila tudi do dela policije. Po njeni oceni se dogodek v Šiški ne bi zgodil, "če bi policija izvajala svoje delo in ne le pisala zapisnike".

Preiskava je še v zgodnji fazi

"Zaradi zgodnje faze preiskave, v kateri vse okoliščine še niso znane, na konkretna vprašanja in očitke ne moremo podati relevantnih odgovorov," so se danes odzvali na PU Ljubljana.

Poudarili pa so strokovnost, zakonitost in transparentnost postopkov ter varstvo pravic vpletenih, žrtve in družinskih članov. Zato bodo tudi v tem primeru preverili vse okoliščine in navedbe, ki jih je danes v javnem pismu izpostavila odvetnica brata osumljenca.

Take obravnave kaznivih dejanj še posebej občutljive

Poudarili so tudi, da so obravnave kaznivih dejanj, storjenih med družinskimi člani oziroma v družinskem krogu, še posebej občutljive. Zato svarijo tudi pred širjenjem nepreverjenih informacij, ki bi lahko dodatno škodile vsem vpletenim, tudi žrtvam.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da so prejeli dopis odvetnice z opozorilom o neukrepanju policije. "Navedbe odvetnice so v fazi preverjanja, nadaljnji ukrepi pa bodo odvisni od ugotovitev," so sporočili v odgovoru za STA.

