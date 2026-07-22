Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
19.36

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vuhred Koroška umor policija osumljenec

Sreda, 22. 7. 2026, 19.36

40 minut

Osumljencu umora v Vuhredu preiskovalni sodnik odredil pripor

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
umor blok | Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. | Foto Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. K preiskovanemu sodniku je bil pripeljan ob 16. uri, je za STA povedal Boštjan Žaberl iz Policijske uprave Celje. Osumljenemu očitajo kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.

Pripor se po sklepu preiskovalnega sodnika glede na zakon o kazenskem postopku odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost.

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Moški je s kraja dogodka odšel neznano kam, žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin.

Policisti so osumljenca po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli v ponedeljek okoli 23.20.

Za kaznivo dejanje umora, ki ga očitajo osumljenemu, sicer državljanu Bosne in Hercegovine, je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

Morilec
Novice Policija: Po umoru je preplaval Dravo in peš pobegnil, našli smo ga v bližini kraja zločina #video
umor blok
Novice Znane so podrobnosti umora v Vuhredu. Storilca še vedno intenzivno iščejo.
Vuhred Koroška umor policija osumljenec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.