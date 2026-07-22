Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu odredil pripor. K preiskovanemu sodniku je bil pripeljan ob 16. uri, je za STA povedal Boštjan Žaberl iz Policijske uprave Celje. Osumljenemu očitajo kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.

Pripor se po sklepu preiskovalnega sodnika glede na zakon o kazenskem postopku odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost.

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letni moški z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Moški je s kraja dogodka odšel neznano kam, žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin.

Policisti so osumljenca po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli v ponedeljek okoli 23.20.

Za kaznivo dejanje umora, ki ga očitajo osumljenemu, sicer državljanu Bosne in Hercegovine, je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.