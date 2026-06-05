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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
11.47

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek

Natisni članek
vlada primopredaja poslov Tadej Ostrc Valentina Prevolnik Rupel Ministrstvo za zdravje

Petek, 5. 6. 2026, 11.47

54 minut

Ostrc po prevzemu poslov: Danes je čas za začetek dela

Avtorji:
Sa. B., STA

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Tadej Ostrc in Valentina Prevolnik Rupel | Ostrc se je nekdanji ministrici in njeni ekipi zahvalil za dosedanje delo. | Foto STA

Ostrc se je nekdanji ministrici in njeni ekipi zahvalil za dosedanje delo.

Foto: STA

Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je predala posle nasledniku Tadeju Ostrcu. Ob tem je izpostavila, da so si prizadevali izboljšati dostopnost, kakovost in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema in novemu ministru zaželela učinkovito delo. Ostrc je medtem poudaril, da danes ni čas za velike besede, ampak za začetek dela.

Prevolnik Rupel se je zahvalila nekdanjemu premierju Robertu Golobu za izkazano zaupanje ter vsem sodelavcem in drugim deležnikom, s katerimi so sodelovali. Med najpomembnejšimi področji mandata je izpostavila kakovosti in digitalizacijo zdravstva, kjer so po njenih besedah izpeljali veliko zastavljenih projektov. "Novemu ministru z ekipo želim, da bi projekte in delo peljal naprej učinkovito, uspešno in da bi v tem tako užival, kot sem jaz," je dejala.

Formalna primopredaja še sledi

Ostrc se je nekdanji ministrici in njeni ekipi zahvalil za dosedanje delo. Pojasnil je, da se je danes seznanil z osnutkom poročila o primopredaji, prosili pa bodo še za nekaj dopolnitev. Ko bo to narejeno, bodo formalno opravili primopredajo, je napovedal. "Mislim pa danes ni čas za velike besede, ampak je čas za začetek dela," je dejal novi minister iz kvote Demokratov.

Vlada Janeza Janše je na četrtkovi ustanovni seji za državni sekretarki na ministrstvu za zdravje doslej imenovala Teo Košir, ki je bila pred tem poslanka Demokratov, in Vesno Marinko, ki je bila prej na ministrstvu za zdravje generalna direktorica direktorata za javno zdravje.

Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je predala posle nasledniku Tadeju Ostrcu. | Foto: STA Nekdanja ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je predala posle nasledniku Tadeju Ostrcu. Foto: STA

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