Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
16.15

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Anže Logar Janez Janša Janez Janša SDS Zvone Černač Demokrati Tadej Ostrc

Četrtek, 23. 4. 2026, 16.15

Ostrc po Černačevih ostrih besedah na omrežju X: Pomembnejši iskren odnos v živo

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
mandatno-volilna komisija, Tadej Ostrc, Zoran Stevanović | Poslanec Demokratov Tadej Ostrc pravi, da so zanje ključna predvsem tri področja, , dobra organizacija in razbremenitev gospodarstva, delujoč zdravstveni sistem in boj proti korupciji. | Foto STA

Poslanec Demokratov Tadej Ostrc pravi, da so zanje ključna predvsem tri področja, , dobra organizacija in razbremenitev gospodarstva, delujoč zdravstveni sistem in boj proti korupciji.

Foto: STA

Poslanec Demokratov Tadej Ostrc po ostrih besedah poslanca SDS Zvoneta Černača zaradi nasprotovanja preložitvi izvolitve sodnikov zatrjuje, da sporov med potencialnimi vladnimi partnerji ni. Meni, da je pomembnejši jasen in iskren odnos v živo. Napovedal je tudi podporo predlogu zakona o vladi, o razrezu resorjev pa je preuranjeno govoriti, pravi.

Pod predlog zakona o vladi so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje po nekaterih glasovanjih v DZ.

Demokrati se s predlaganim številom resorjev po pregledu zakonskega predloga strinjajo, ker si želijo "predvsem operativno in racionalno delovanje bodoče vlade". Obstoječa vlada ima sicer 19 resorjev in ministra brez resorja, SDS pa predlaga 14 ministrstev ob ohranjanju ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob obravnavi v DZ bodo poslanci Demokratov predlagane spremembe zakona o vladi podprli, je danes v DZ dejal Ostrc.

O delitvi ministrstev prezgodaj govoriti

O razrezu resorjev pa je še prehitro sklepati, je odgovoril na vprašanje, ali bi kateri izmed njih, denimo zdravstveni, zanimal njega. Meni, da so najprej na vrsti programska izhodišča, zatem pogovori in koalicija. "Ko bo čas za to, se bodo tisti, ki imajo mandat, in pri nas je to predsednik Anže Logar, pogovarjali," je dejal Ostrc.

Za Demokrate so po besedah Ostrca sicer ključna predvsem tri področja, dobra organizacija in razbremenitev gospodarstva, delujoč zdravstveni sistem in boj proti korupciji. "Tako ni važno, kdo je minister, ampak kakšne rešitve bi se udejanile v morebitni koalicijski pogodbi," je zatrdil.

Ali bi lahko Janša mandat za sestavo vlade dobil že v prvem krogu, pa je po besedah Ostrca vprašanje za Janšo. Zatrdil pa je, da sporov med potencialnim koalicijskimi partnerji, SDS in Demokrati, ni.

Poslanec SDS Zvone Černač je namreč po nasprotovanju Demokratov preložitvi izvolitve sodnikov na seji mandatno-volilne komisije to ravnanje na X označil za "virantovanje 2.0". V enem od zapisov, v katerem je Ostrcu kot nekdanjemu državnemu sekretarju v vladi Roberta Goloba očital soodgovornost za "fiasko" na področju dolgotrajne oskrbe, pa je Černač dodal tudi, da si Slovenija "vladanja z Esmeraldami žal ne more privoščiti" in pripisal ključnik "volitve takoj".

"Socialnih omrežij ne komentiram, to je pač nek medij, kjer ljudje lahko napišejo tisto, kar si želijo. Jasen in iskren odnos v živo je bolj pomemben kot družbena omrežja," je dejal Ostrc, ki je kot poslanec Demokratov vodil omenjeno sejo mandatno-volilne komisije.

Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
