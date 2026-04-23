Poslanec Demokratov Tadej Ostrc po ostrih besedah poslanca SDS Zvoneta Černača zaradi nasprotovanja preložitvi izvolitve sodnikov zatrjuje, da sporov med potencialnimi vladnimi partnerji ni. Meni, da je pomembnejši jasen in iskren odnos v živo. Napovedal je tudi podporo predlogu zakona o vladi, o razrezu resorjev pa je preuranjeno govoriti, pravi.

Pod predlog zakona o vladi so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje po nekaterih glasovanjih v DZ.

Demokrati se s predlaganim številom resorjev po pregledu zakonskega predloga strinjajo, ker si želijo "predvsem operativno in racionalno delovanje bodoče vlade". Obstoječa vlada ima sicer 19 resorjev in ministra brez resorja, SDS pa predlaga 14 ministrstev ob ohranjanju ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob obravnavi v DZ bodo poslanci Demokratov predlagane spremembe zakona o vladi podprli, je danes v DZ dejal Ostrc.

O delitvi ministrstev prezgodaj govoriti

O razrezu resorjev pa je še prehitro sklepati, je odgovoril na vprašanje, ali bi kateri izmed njih, denimo zdravstveni, zanimal njega. Meni, da so najprej na vrsti programska izhodišča, zatem pogovori in koalicija. "Ko bo čas za to, se bodo tisti, ki imajo mandat, in pri nas je to predsednik Anže Logar, pogovarjali," je dejal Ostrc.

Za Demokrate so po besedah Ostrca sicer ključna predvsem tri področja, dobra organizacija in razbremenitev gospodarstva, delujoč zdravstveni sistem in boj proti korupciji. "Tako ni važno, kdo je minister, ampak kakšne rešitve bi se udejanile v morebitni koalicijski pogodbi," je zatrdil.

Ali bi lahko Janša mandat za sestavo vlade dobil že v prvem krogu, pa je po besedah Ostrca vprašanje za Janšo. Zatrdil pa je, da sporov med potencialnim koalicijskimi partnerji, SDS in Demokrati, ni.

Poslanec SDS Zvone Černač je namreč po nasprotovanju Demokratov preložitvi izvolitve sodnikov na seji mandatno-volilne komisije to ravnanje na X označil za "virantovanje 2.0". V enem od zapisov, v katerem je Ostrcu kot nekdanjemu državnemu sekretarju v vladi Roberta Goloba očital soodgovornost za "fiasko" na področju dolgotrajne oskrbe, pa je Černač dodal tudi, da si Slovenija "vladanja z Esmeraldami žal ne more privoščiti" in pripisal ključnik "volitve takoj".

"Socialnih omrežij ne komentiram, to je pač nek medij, kjer ljudje lahko napišejo tisto, kar si želijo. Jasen in iskren odnos v živo je bolj pomemben kot družbena omrežja," je dejal Ostrc, ki je kot poslanec Demokratov vodil omenjeno sejo mandatno-volilne komisije.