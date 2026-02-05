Petkovega protesta kmetov pred DZ se bo udeležilo okoli 500 udeležencev, je za STA povedal predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek. Po njegovih zagotovilih bo protest potekal mirno in brez traktorjev. Sestanka, na katerega je pristojno ministrstvo po protestu povabilo predstavnike kmetijskih organizacij, medtem ne bo.

Po besedah Boštjana Slemenška bodo na petkovem protestu ponovili 16 zahtev, ki so jih sredi januarja posredovali na pristojno ministrstvo. Med štirimi prednostnimi zahtevami so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter v okviru tega zaustavitev postopkov za sprejem državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne varnosti v Savinjski dolini in drugih podobnih postopkov umeščanja infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti ter plačilo vseh omejitev in zahtev, ki jih nalaga država.

Pri tem kot nesprejemljive izpostavljajo tudi dodatne obveznosti, ki jih država nalaga kmetom, med drugim ukrepe ob bolezni modrikastega jezika in kastracijo pujskov. Ob tem menijo, da mora biti v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev, zato morajo sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Slemenšek je kritičen tudi do prejetega odziva ministrstva na njihove zahteve. "Njihov odgovor je bil zgolj administrativne narave, prelaganje odgovornosti na evropske člene in direktive, mi pa zahtevamo ureditev varovalk na nacionalni ravni, da bi Slovenija avtonomno nekaj storila za svojega potrošnika in kmeta," je izpostavil.

Slemenšek: Boljše časovnice ne bi mogli izbrati

Na očitke, da v obdobju tik pred parlamentarnimi volitvami dejansko organizirajo politični dogodek, pa Slemenšek odgovarja, da boljše časovnice ne bi mogli izbrati, saj je njihov cilj tudi, da bi se "v predvolilnem času naši vrli politiki začeli enkrat pogovarjati o kmetih, ki smo od Boga pozabljeni". "Kmetje smo tukaj in bomo tukaj, politične stranke in vladajoči pa se menjajo," je dodal.

Povedal je tudi, da so pričakovali, da jih bodo politično obarvali. "Naj nas dajo, kamor želijo. Vemo, kaj smo, in od tega ne bomo odstopili. V našem združenju smo člani iz različnih strank in če ne bi bili takšni, tega združenja ne bi potrebovali," je bil jasen.

Poleg Združenja slovenske kmečke iniciative so pri organizaciji petkovega protesta po Slemenškovih pojasnilih sodelovali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva slovenski kmet in Zveze kmetic Slovenije.

Izvedbe protesta v obdobju pred volitvami pa ne podpirajo v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije, čeprav so prispevali podpis pod protestne zahteve kmetov.

Medved: Vsi indici kažejo, da bo protest politični dogodek

Zahtevam so naklonjeni tudi v Sindikatu kmetov Slovenije, čeprav pri izvedbi samega protesta niso aktivno sodelovali. Kot je za STA pojasnil predsednik sindikata Anton Medved, trenutno namreč ne vidijo sogovornika na drugi strani, saj bo vlada v prihodnjih tednih opravljala le še tekoče posle.

"Naslednji vladi, pa naj bo leva ali desna, želimo postaviti zahteve in želimo, da se bo usedla s kmeti," je izpostavil Medved in izrazil upanje, da bo ta nesmiselne ukrepe na področju kmetijstva tudi razrahljala.

O politični dimenziji organizacije protesta v predvolilnem času pa je dejal, da vsi indici kažejo, da bo petkov protest politični dogodek. "Mi se od tega ograjujemo, ker sindikat vedno deluje apolitično. Čeprav so nekateri naši člani tudi člani političnih strank, pa na naših izvršilnih odborih nikoli ne razpravljamo o politiki in tako želim delati tudi naprej," je pojasnil Medved.

Na kmetijskem ministrstvu so pozive k protestom pred dnevi sprejeli z razočaranjem, saj si, kot so poudarili, celoten mandat prizadevajo za iskanje rešitev za celotno prehransko verigo in ob tem z vsemi udeleženci vodijo nenehen dialog. Obenem so kmetijske organizacije pozvali na sestanek, ki bi moral po prvotnih napovedih potekati v petek, na dan protesta, a so ga nato odpovedali. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da so se s predstavniki kmetov še vedno pripravljeni pogovarjati in da dogovori o novem datumu srečanja še potekajo.