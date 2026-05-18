"Svet SDS je pravkar potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja. Večina partnerjev je to že storila. Potrebna je še lektura, vsebinsko pa je koalicijska pogodba končana," je povedal prvak SDS Janez Janša. Mandatarska kandidatura bo vložena v torek, je dodal. Koalicijsko pogodbo so danes potrdili tudi v SLS in Fokusu Maka Lotriča, Demokrati in NSi pa že pretekli teden.

Janša je zatrdil, da so pripravljeni na širše sodelovanje in da bodo, če bodo sestavili vlado, opozicijskim strankam ponudili pogodbo o partnerstvu za razvoj.

Janša: K Pirc Musar se nisem šel pogajat, ampak sem se odzval povabilu

Glede pogovora pri predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki se ga je prejšnji teden udeležil tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in na katerem so se pogovarjali o možnih rešitvah v nastali situaciji, tudi o možnosti tehničnega mandatarja, je Janša dejal, da se k Pirc Musar "ni šel pogajat", ampak se je odzval njenemu vabilu. Odgovor na vprašanje glede predloga za tehničnega mandatarja pa je po Janševih besedah že v njegovem pojasnilu glede potrjene koalicijske pogodbe, ki jo je doslej potrdila že večina ostalih potencialnih koalicijskih partnerjev in ki bo, kot je napovedal, podpisana verjetno do konca tedna.

So pa, kot je zatrdil, vedno pripravljeni na širše sodelovanje. V okviru partnerstva za razvoj, ki ga bodo ponudili vsem opozicijskih strankam, se lahko po Janševih besedah pogovarjajo tudi "o ciljih, ki jih SDS zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v ospredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma". Gre za davčno sidro v ustavi, spremembo volilnega sistema, ustanovitev pokrajin in reformo sodstva, je pojasnil v izjavi za medije po seji sveta stranke.

Koalicijsko pogodbo soglasno potrdili v stranki Fokus Marka Lotriča

Koalicijsko pogodbo so soglasno potrdili tudi v stranki Fokus Marka Lotriča. "Gre za povezovanje okoli ključnih razvojnih prioritet Slovenije in za dogovor o oblikovanju politik, ki bodo spodbujale večjo gospodarsko konkurenčnost, učinkovitejšo in manj birokratsko državo, enakomernejši regionalni razvoj ter večjo kakovost življenja ljudi," so zapisali v izjavi za javnost.

Navedli so, da so v usklajevanje koalicijske pogodbe bili vključeni tudi konkretni razvojni predlogi njihove stranke, zlasti na področjih gospodarstva, evropskih sredstev, lokalne samouprave, debirokratizacije in digitalizacije ter ustvarjanja spodbudnega okolja za podjetništvo in inovacije. "Člani organov stranke so še posebej pozdravili odločitev, da je v koalicijsko pogodbo vključen tudi projekt vzpostavitve pokrajin, s čimer bo omogočen razvoj vseh slovenskih regij," je po zaključku seje organov stranke Fokus dejal predsednik Marko Lotrič.