Avtor:
Ka. N.

Petek,
27. 2. 2026,
18.06

Opozorilo: nevarni THC-vejpi na črnem trgu v Ljubljani

Ka. N.

Foto: Drog Art

Foto: Drog Art

Organizacija DrogArt je objavila opozorilo o nevarnem izdelku, ki kroži na črnem trgu v Ljubljani. Analiza je pokazala, da elektronska cigareta z vsebnostjo THC vsebuje tudi več izjemno močnih sintetičnih in polsintetičnih kanabinoidov, ki lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje.

Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano izdelek vsebuje 27 odstotkov THC ter kombinacijo snovi HHC-P-O-acetat, HHC-P, 10-OH-HHC-P, MDMB-PINACA in MDMB-INACA. Gre za spojine, ki sodijo med sintetične kanabinoide, znane po močnih in nepredvidljivih učinkih na živčni sistem. 

Resni zdravstveni zapleti

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšne snovi povzročijo hitro izgubo zavesti, težave z dihanjem, epileptične napade, bruhanje, delirij, psihotične epizode, agresijo, motnje srčnega ritma in v skrajnih primerih tudi nenadno smrt. Uporabniki so poročali tudi o dolgotrajnih učinkih, kot so halucinacije, motnje zaznavanja časa in prostora, nespečnost ter intenzivni občutki panike.

Posebej problematična je prisotnost HHC-P-O-acetata, kemično sorodnega vitaminu E acetatu. Ta snov je bila v preteklosti povezana s številnimi hospitalizacijami zaradi kemičnih poškodb pljuč pri vejpanju. Ob segrevanju lahko nastane strupen plin keten, ki ob vdihavanju poškoduje pljučno tkivo; simptomi, kot so kašelj, težko dihanje in draženje oči, se lahko pojavijo šele po več urah.

Nereguliran izdelek z visokim tveganjem

Opozorilo poudarja, da gre za nereguliran izdelek neznanega izvora, katerega sestava in koncentracije učinkovin niso pod nadzorom. Takšni izdelki zato predstavljajo nepredvidljivo tveganje za zdravje in življenje.

Strokovnjaki svetujejo, naj uporabniki ob znakih, kot so bolečine v prsih, zmedenost, težko dihanje, izguba zavesti ali napadi, nemudoma poiščejo nujno medicinsko pomoč.

