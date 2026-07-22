Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv, je bila deležna kritik trenutne koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva zdajšnje vlade ni, so kritični v nekaterih opozicijskih strankah.

V torek se je zgodila zgodovinska podražitev goriv in goriva ni zmanjkalo, "kot se je to zgodilo – vse kaže, da načrtno – pred volitvami", pravijo v Gibanju Svoboda. "Bo pa podražitev izrazito vplivala na kmetijski sektor in celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. In trenutna vlada ni odreagirala," je v torkovem zapisu na spletni strani Gibanja Svoboda zapisala poslanka te stranke in nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić.

Dodala je, da je prejšnja vlada ljudi ves čas ščitila pred podražitvami. Konec leta 2022 je sprejela tudi zakon o trošarinah, ki omogoča nakup davčno označenega goriva oziroma kmetijskega dizla za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. "S tem kmetje gorivo kupujejo neposredno po nižji trošarini, namesto da bi naknadno zahtevali vračilo. Prav tako so v nakup kmetijskega dizla vključili čebelarje, saj se možnost nakupa cenejšega goriva zagotavlja tudi za vozila, ki so prirejena za prevoz čebeljih panjev," je zapisala.

"Zdajšnja vlada je po drugi strani poskrbela izključno za to, da imajo trgovci z gorivom višje marže. To pa nas mora skrbeti," je dodala. Vprašala se je, kje je zdaj Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ter kje so protestniki ali pa vsaj kakšno javno izražena skrb za to, kar se dogaja.

Levica: Kam je zdaj izginila panika o Sloveniji na robu propada?

V stranki Levica so v torkovem odzivu na podražitev goriv zapisali, da je "desnica v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen, ki je sledil napadu na Iran s strani vzornika desnice Donalda Trumpa". "Kam je zdaj, po volitvah, izginila panika o Sloveniji na robu propada in zakaj lahko dostavljavci zalagajo črpalke brez motenj?" so vprašali.

V prejšnjem mandatu so se trudili brzdati posledice za državljane s pomočjo večje regulacije cen, so zapisali v Levici in dodali, da je bil to eden izmed razlogov, zakaj se je uprava Petrola spustila v odkrito obračunavanje z vlado. "Zdaj, ko je na oblasti desnica, takih 'nevšečnosti' ni več. Gospodarstvo lahko 'zadiha s polnimi pljuči' – kar pomeni, da zdaj sape zmanjkuje potrošnikom in državljanom, ki bodo s svojimi denarnicami zagotovili nove rekorde v poslovnih rezultatih in izplačilih dividend," so kritični v stranki.

Menijo, da je temeljna težava to, da se v Sloveniji za podobo samostojnega podjetnika, ki gara v svoji garaži in postavlja posel na noge iz nič, skriva peščica velikih podjetij, ki se obnašajo kot država znotraj države. Vodijo jih nekateri izmed najbogatejših menedžerjev v Sloveniji, uživajo monopolne položaje na trgu, so izjemno politično povezani in imajo velik vpliv na medije, dodajajo v stranki.

Stevanović: Poskrbel bom, da bomo imeli prijatelji povsod po svetu

Predsednik DZ in stranke Resni.ca, ki ni del koalicije, a vlado v DZ podpira, Zoran Stevanović je danes v objavi na družbenem omrežju X med drugim dejal, da lahko le vlada uravnava trošarine, da pa so te na zakonskem minimumu. "Resni.ca bi si upala, če bi vodila vlado, zoperstaviti Bruslju in narediti zakonsko ceno goriva tako, da bi z znižanim DDV obrestovala samo neto ceno nafte brez trošarine, kar bi takoj znižalo ceno goriva," je dejal v videoposnetku.

"Tako kot smo zdaj želeli z znižanim DDV znižati ceno energentov z interventnim zakonom, pa je ta zakon zdaj na žalost v blokadi zaradi politikantov," je dodal. Menil je, da bo v Sloveniji "za režim, njihove medije in pa strankarske aktiviste" ves mandat on "kriv za vse".

To lahko sprejme, je dodal, samo naj vlada "drži trošarine na dnu, naj vodi pametno zunanjo politiko, jaz bom pa poskrbel za tako parlamentarno diplomacijo, da bomo imeli prijatelje povsod po svetu, sploh med energetskimi velikani".