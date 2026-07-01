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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
20.41

Osveženo pred

43 minut

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opozicija seja

Sreda, 1. 7. 2026, 20.41

43 minut

Opozicija vložila novo zahtevo za izredno sejo DZ

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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koalicija | Opozicijska trojica želi sklic nove izredne seje. | Foto STA

Opozicijska trojica želi sklic nove izredne seje.

Foto: STA

Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo DZ, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. A tokrat dnevni red širijo in nanj postavljajo še zakonska predloga državnega sveta in Resni.ce.

Kot je razvidno iz vložene zahteve, ki jo je opozicijska trojica vložila že v torek, želijo sklic nove izredne seje, na kateri bi poleg odreditve omenjenih parlamentarnih preiskav obravnavali še predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni.

Resni.ca: na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga

Slednjega je v postopek vložila Resni.ca, ki želi v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.

DS pa v pokojninski noveli predlaga, da bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, in prejemniki kmečkih pokojnin. Zakon bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku, kar so podprli poslanci SDS, Demokratov, Resni.ce, NSi, SLS in Fokus ter predstavnik narodne skupnosti.

Opozicija je koaliciji očitala manever 

Gre torej za dva predloga, katerih obravnava je v interesu poslanskih skupin, ki pa na torkovi seji niso podprle dnevnega reda izredne seje, na kateri sta bili predvideni zgolj odreditvi parlamentarnih preiskav na predlog opozicije. S tem, ko dnevni red ni bil izglasovan, se tudi seja, s tem pa odreditev preiskav, s katerimi se sicer DZ zgolj seznani in o njih ne glasuje, nista izvedli.

Opozicija je koaliciji in Resni.ci s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem na čelu očitala manever, ki je v neskladju s poslovnikom in ustavo. Da gre za kršenje ustave, je sicer za Televizijo Slovenija že v torek dejal tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat.

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