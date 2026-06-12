Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdanji premier Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V SD in Levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine.

Vlada premierja Janeza Janše je v četrtek razveljavila sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki jih je lani poleti sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Roberta Goloba. Ta je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželene osebe.

Golobova vlada je lani tudi prepovedala uvoz blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih kot tudi uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela. Nova vlada je tudi te sklepe razveljavila.

Golob meni, da gre za jasen odmik od načel mednarodnega prava

Razveljavitev vseh nacionalnih ukrepov zoper izraelsko vlado "pomeni jasen odmik od načel mednarodnega prava in na splošno načel, na katerih temelji naša država", je v zapisu na Facebooku v četrtek dejal Golob. "Do te odločitve prihaja, ko smo znotraj EU priča vedno večjemu soglasju o sankcioniranju najbolj skrajnih ministrov Ben-Gvira in Smotriča," je dodal.

Razveljavitev sklepa zoper Netanjahuja pa je po njegovem mnenju v nasprotju z odločitvami Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), katerega članica je Slovenija.

Do poteze kritični tudi v SD in Levici

"Z razveljavitvijo ukrepov proti Izraelu Slovenija svetu pošilja jasno politično sporočilo. Sporočilo, da so rasizem, avtoritarnost, etnično čiščenje in vojni zločini nekaj, kar je mogoče spregledati, tolerirati ali celo nagraditi s politično podporo," pa so prepričani pri Socialnih demokratih (SD).

Slovenija je s priznanjem Palestine in sprejetjem ukrepov proti izraelski državi "prispevala vsaj skromen del k obrambi teh temeljnih načel. Ta prispevek je bil majhen, vendar je pomenil jasno politično stališče: da vojnih zločinov, kolektivnega kaznovanja in etničnega čiščenja ne bomo normalizirali. Danes tega stališča ni več," so poudarili.

Do poteze nove vlade so kritični tudi v Levici. Poslanka Nataša Sukič je danes ocenila, da gre "za ne samo težko zunanjepolitično napako, ampak dejansko za moralni bankrot vlade, ki se s tem postavlja na napačno stran zgodovine".

Postavlja se "na stran Netanjahujevega zločinskega režima, ki izvaja celo genocid v Gazi", kar je prepoznala in obsodila vrsta uglednih mednarodnih organizacij za človekove pravice, je poudarila.

Pri Levici so sicer že v četrtek odločitev vlade označili za politično kapitulacijo pred interesi Izraela in sramotno odločitev, ki da bo ostala madež aktualne vlade.

Stevanović se do vprašanj o tej zadevi ne opredeljuje

Predsednik državnega zbora in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pa je danes na vprašanje, ali podpira odpravo ukrepov proti Izraelu, povedal, da se do tega vprašanja ne opredeljuje, ker se posvečajo notranjim problemom Slovenije.

"Imamo bistveno več drugih težav, s katerimi se ta parlament mora ukvarjati, kot so to neke zunanje zadeve ali pa tuji, diplomatski in pa vojaški spori, na katere sploh nimamo nobenega vpliva," je dejal v izjavi za novinarje. Ob tem je spomnil, da je vedno trdil, da je to, kar se dogaja v Gazi, genocid, ki ga izvaja Izrael.

Izpostavil je še, da ima lahko Slovenija vpliv na dogajanje na način, da vzpostavi z obema stranema dobre diplomatske odnose in na tak način pripomore k miru.

Vlada je pred tem izraelski družbi Israir izdala dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. Novico je prejšnji teden sporočil novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Do te odločitve so bili danes kritični v Gibanju za pravice Palestincev, kjer menijo, da to predstavlja kršitev mednarodnopravnih obveznosti Slovenije. Vrtovca so pozvali, naj razveljavi dovoljenje in poskrbi, da bo Slovenija delovala v skladu z nacionalno zakonodajo ter izpolnjevala dolžnosti in obveznosti po mednarodnem pravu v zvezi s preprečevanjem mednarodnih hudodelstev.