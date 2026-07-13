Opita voznica je po tem, ko so ji policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. A ker ta nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit, s fizično silo poskušal preprečiti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Krški policisti so v noči na soboto na Drnovem ustavili voznico avtomobila, ki je vozila nezanesljivo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus in ugotovili, da je imela v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali vožnjo.

Zoper voznico odredili pridržanje, moški pa je s fizično silo to želel preprečiti

Kršiteljica je na kraj zato poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. Vendar so policisti ugotovili, da partner, ki se je pripeljal z električnim skirojem, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so zoper voznico odredili pridržanje, kar pa je moški s fizično silo poskušal preprečiti.

Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali, so dodali na policiji. Ugotovili so, da je tudi on pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel namreč 0,49 miligrama alkohola.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper voznico pa bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policistom grozil tudi opiti 48-letni voznik kombija

Na območju Leskovca pri Krškem pa so policisti pri 48-letnem vozniku kombija ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali vožnjo, česar pa kršitelj ni upošteval.

Policiste je tudi žalil in jim grozil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ter kršitev cestnoprometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.