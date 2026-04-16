Oglasila sta se lastnika Hervisa: Nismo še sprejeli dokončne odločitve

Potem ko so mediji v sredo pisali, da naj bi nova lastnika športnih trgovin Hervis Sven Voth in Udo Scholmer zapirala vse poslovalnice v Sloveniji, je Forbes Slovenija pridobil njun odziv. Povedala sta, da za zdaj še poteka pregled poslovalnic in da odločitev ni dokončna.

"Ker pregled trenutnih poslovalnic še poteka, na tej točki žal ne moremo podati kakršnihkoli informacij glede trenutnega statusa odločitve," je za Forbes Slovenija sporočil predstavnik za odnose z javnostmi novih lastnikov Michael Slamanig.

Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

Osredotočajo se na širitev trgovin z živili

Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti – trgovine z živili ter področij nakupovalnih središč in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo umestiti kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin. "V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo umestili poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen," je januarja napovedal Voth.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Bizi leta 2024 ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov oziroma okoli dva odstotka manj kot leto prej in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je ta leta 2023 znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela leta 2024 v povprečju nekaj manj kot 250 zaposlenih.