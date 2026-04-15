Odpovedali več sto poletov, tudi z brniškega letališča

Kabinsko osebje letalskega prevoznika Lufthansa je danes začelo novo dvodnevno stavko, zaradi katere so odpovedali več sto poletov, zlasti na glavnih vozliščih Lufthanse v Frankfurtu in Münchnu. Tja so danes in v četrtek odpovedani tudi poleti z brniškega letališča.

Okoli 20 tisoč letalskih stevardov pri Lufthansi in njeni regionalni hčerinski družbi Cityline stavka od polnoči. Sindikat kabinskega osebja Ufo je razglasil najnovejšo stavko, da bi vodstvo privolilo v oblikovanje boljših delovnih pogojev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Istočasno stavka in slovesnost ob 100. obletnica ustanovitev Lufthanse

Lufthanso od začetka leta nenehno pretresajo stavke. Stavko ponavljajo tako kabinsko osebje kot piloti. Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit jo je nazadnje izvedel v ponedeljek in torek, novo so napovedali za četrtek in petek. Takrat bodo znova stavkali piloti družb Lufthansa, Lufthansa Cargo in Lufthansa Cityline, v družbi Eurowings naj bi potekala le v četrtek.

Stavka kabinskega osebja bi lahko zasenčila današnjo slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve družbe Lufthansa, saj sindikati načrtujejo shod pred sedežem družbe na frankfurtskem letališču. Slovesnosti naj bi se udeležila nemški kancler Friedrich Merz in minister za promet Patrick Schnieder, še navaja DPA.