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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
3. 7. 2026,
15.57

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic izdelka krompir

Petek, 3. 7. 2026, 15.57

55 minut

Odpoklic živila Krompir kuhan rezine TopGastro 5 kg

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
krompir | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Podjetje Kvibo je iz prodaje odpoklicalo živilo Krompir kuhan rezine TopGastro 5 kg proizvajalca Agrarfrost zaradi presežene vsebnosti žveplovega dioksida.

Žveplov dioksid oziroma sulfiti lahko po navedbah podjetja predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov, zlasti za osebe s preobčutljivostjo oziroma alergijo na sulfite ali žveplov dioksid.

Serijska oznaka izdelka je 26215, rok uporabe pa 22. september 2026.

Izdelek hranite ločeno od ostalih živil

Podjetje Kvibo kupce prosi, naj navedeni izdelek izločijo iz uporabe oziroma prometa ter ga do prevzema z njihove strani hranijo ločeno od ostalih živil, jasno označenega in v predpisanem temperaturnem režimu. Izdelka naj se do nadaljnjega ne uporablja, ne odpira in ne posreduje naprej.

Podjetje kupce tudi prosi, naj preverijo morebitne zaloge navedenega izdelka in jim čim prej posredujejo količine, ki jih imajo še na zalogi. Podatke naj posredujejo po elektronski pošti na naslov reklamacije@kvibo.si.

Za dodatne informacije se lahko kupci obrnejo na njihovo reklamacijsko službo, dosegljivo na telefonski številki 040 295 393 in elektronskem naslovu reklamacije@kvibo.si, so še sporočili iz podjetja.

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