Avtorji:
M. T., K. M., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
16.36

alkohol odpoklic izdelka

Četrtek, 30. 4. 2026, 16.36

S polic slovenskih trgovin odpoklicali žgane pijače. Kaj se dogaja?

Alkoholna pijača odpoklic Petovia | Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem izdala priporočilo, da lahko potrošniki živilo vrnejo na mesto nakupa.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem izdala priporočilo, da lahko potrošniki živilo vrnejo na mesto nakupa.

Ptujska klet je odpoklicala žgano pijačo Petovia sladki pelinkovec. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu pijače ugotovila preseženo mejno vrednost snovi beta-azaron, ki je lahko nevarna v primeru dolgoletnega uživanja živila s takšno presežno mejno vrednostjo. Istočasno in iz istega razloga sta bila odpoklicana tudi zeliščni liker JAGDSTOLZ nemškega proizvajalca Eckerts Wacholder Brennerei GmbH, ki ga distribuira LIDL Slovenija, in zeliščni liker MARSHAL proizvajalca BIO-SAD.

Uprava je vzorec žgane pijače Petovia sladki pelinkovec odvzela v okviru uradnega vzorčenja, v katerem je preverjala skladnost aromatičnih snovi in sestavin z aromatičnimi lastnostmi, katerih prisotnost v alkoholnih pijačah je omejena.

V vzorcu je bila pri tem ugotovljena presežena mejna vrednost beta-azarona, ki je sicer tudi naravno prisotna v določenih vrstah rastlin, natančneje v kolmežu.

Odpoklic še dveh zeliščnih likerjev

Likerji
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sicer javnost obvešča tudi o odpoklicu žganih pijač zeliščni liker MARSHAL proizvajalca BIO-SAD (serijska oznaka izdelka je 063151024) in zeliščni liker JAGDSTOLZ nemškega proizvajalca Eckerts Wacholder Brennerei GmbH, ki ga distribuira LIDL Slovenija (serijska oznaka izdelka je L0664L3), saj je bila v odvzetih vzorcih prav tako ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona.

Izvajajo dodatne aktivnosti za preprečevanje podobnih odstopanj

V Ptujski kleti so pojasnili, da so na podlagi teh ugotovitev zaradi varnosti potrošnikov proaktivno sprejeli ukrep odpoklica izdelka. Hkrati zagotavljajo, da že izvajajo tudi dodatne aktivnosti za preprečevanje podobnih odstopanj v prihodnje.

Izdelek so s prodajnih mest odpoklicali z namenom preprečitve nadaljnje distribucije, ne pa zaradi neposrednega tveganja za zdravje ob običajni uporabi, so dodali. Ukrep umika se namreč izvaja za živila s presežno koncentracijo, ki so ocenjena kot nevarna v primeru dolgoletnega uživanja (60 let).

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem izdala priporočilo, da lahko potrošniki živilo vrnejo na mesto nakupa.

seme daikon
Novice Odpoklic: tega semena nikar ne uporabljajte
Otroška hrana Hipp
Novice V kozarcu otroške hrane Hipp našli 15 mikrogramov strupa za podgane
čevapčiči
Novice Odpoklic čevapčičev Mesarije Prunk
jajčne testenine S Budget
Novice Odpoklic instant rezancev in sušenih jajčnih testenin
alkohol odpoklic izdelka
VEČ NOVIC
