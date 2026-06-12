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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
10.36

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic izdelka Droga pesticidi

Petek, 12. 6. 2026, 10.36

1 ura, 11 minut

Odpoklic paradižnikovega koncentrata znamke Droga

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
paradižnikov koncentrat | Foto Gov.si

Foto: Gov.si

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec dvojnega paradižnikovega koncentrata znamke Droga, v kateri je bila z analizo dokazana presežena mejna vrednost za pesticid klorfenapir. Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je že sprožil umik živila. Podjetje TEDi betriebs pa je iz prodaje odpoklicalo igrače žoge za plažo - samorog, rak in flamingo nemškega proizvajalca TEDi Betriebs.

Gre za dvojni paradižnikov koncentrat v steklenem kozarcu znamke Droga, velikost pakiranja je 720 mililitrov. Koncentrat je egipčanskega porekla, serijska oznaka živila je 26B0061, rok uporabe pa 7. april 2028.

Proizvajalec živila je slovensko podjetje Ahac, dobavitelj pa podjetje Jones Kent z Malte. Distributerji živila v Sloveniji pa so podjetja Mercator, Engrotuš, Rudnidis (E.Leclerc Ljubljana), KEA, Davidov Hram, Diskont Zalar, Fama, Farme Ihan - MPR, M-OREL in Minale.

Uprava kupce prosi, da živilo vrnejo na mesto nakupa.

Odpoklic igrače žoge za plažo

Podjetje TEDi betriebs je iz prodaje odpoklicalo igrače žoge za plažo - samorog, rak in flamingo nemškega proizvajalca TEDi Betriebs. Kot je na spletni strani navedel zdravstveni inšpektorat, so testiranja igrač pokazala nastajanje majhnih delcev, ki lahko ob zaužitju predstavljajo tveganje zadušitve za majhne otroke.

Številke artiklov so 411510012310000000300 (samorog), 678670012310000000300 (rak) in 991590012310000000300 (flamingo).

Inšpektorat kupce prosi, da igrač ne uporabljajo in jih vrnejo na mesto nakupa.

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