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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
3. 7. 2026,
16.03

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek

Natisni članek
odpoklic izdelka odpoklic izdelek radioaktivni odpadki

Petek, 3. 7. 2026, 16.03

46 minut

Odpoklic izdelka svinčnik (palčka) s tehnologijo negativnih ionov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
odpoklic izdelka, svinčnik | Zaradi nošenja ali odpiranja izdelka je lahko uporabnik izpostavljen prekomerni ravni ionizirajočega sevanja, ki lahko povzroči škodljive učinke na zdravje. | Foto Gov.si

Zaradi nošenja ali odpiranja izdelka je lahko uporabnik izpostavljen prekomerni ravni ionizirajočega sevanja, ki lahko povzroči škodljive učinke na zdravje.

Foto: Gov.si

Uprava za jedrsko varnost je bila obveščena o odpoklicu svinčnika oziroma palčke (angleško negative ion energy pen ali nano wand) s tehnologijo negativnih ionov. V ohišju svinčnika je radioaktivni prah, ki je zaprt z navojnim pokrovčkom. Svinčnik oziroma palčka je shranjena v etuiju.

Izdelek vsebuje radioaktivno snov (radioaktivni torijev prah, Th-232), ki neprekinjeno oddaja ionizirajoče sevanje, čeprav je v ohišju. Ob poškodbi ali odprtju izdelka je radioaktivna snov dostopna in jo je mogoče zaužiti ali vdihniti.

Zaradi nošenja ali odpiranja izdelka je lahko uporabnik izpostavljen prekomerni ravni ionizirajočega sevanja, ki lahko povzroči škodljive učinke na zdravje.

Kje vse je bil izdelek v prodaji?

Izdelek je bil v prodaji prek spletnih tržnic: Aliexpress (ID izdelka: 1005007444405957, 1005010355606817), Amazon (ID izdelka: B0DTNFS7DF) in Fruugo (ID izdelka: 339517818-744788938, 262940572-577280655, 430102849-903358944, 414507082-875664365, 473844212-989814618).

Uprava uporabnike prosi, naj bodo previdni pri nakupu izdelkov, ki se oglašujejo kot izdelki s posebnimi učinki, kot so negativni ioni (angleško negative ion), energijski (angleško energy), kvantni (angleško quantum), bioenergijski (angleško bioenergy) ali s podobnimi trditvami o domnevnih zdravstvenih učinkih.

Če potrošniki že imajo tak izdelek in sumijo, da vsebuje radioaktivno snov, naj ga v zatesnjeni embalaži odvržejo med komunalne odpadke, so še sporočili iz uprave.

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odpoklic izdelka odpoklic izdelek radioaktivni odpadki
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