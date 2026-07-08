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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
11.57

Osveženo pred

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Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka umik izdelka Shein Amazon igrača

Sreda, 8. 7. 2026, 11.57

1 ura

Odpoklic igrač s spletnih tržnic Shein, Amazon in Fruugo

Avtorji:
Sa. B., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Odpoklic igrač | Umaknjeni izdelki. | Foto STA

Umaknjeni izdelki.

Foto: STA

Zdravstveni inšpektorat RS je bil obveščen o odpoklicu več igrač s spletnih tržnic Shein, Amazon in Fruugo. Izdelke odstranjujejo iz prodaje, saj imajo štrleče dele, ki jih lahko majhni otroci vstavijo v usta ali pa se jim zataknejo v grlu, kar lahko povzroči zaporo dihalnih poti in posledično zadušitev.

Spletna tržnica Shein je odpoklicala igrači lesena ropotulja s serijsko oznako PMZ117001-1P in grizalo z oznako 20250805-OA.

Spletna tržnica Amazon je prav tako odpoklicala igračo grizalo, s serijsko oznako YJ25030212.

Spletna tržnica Fruugo pa je odpoklicala igralni komplet, ki vsebuje ribiško mrežo in gumijaste živali. Serijska oznaka izdelka je A26-05-01.

Zdravstveni inšpektorat RS opozarja, da so bili izdelki distribuirani potrošnikom v Sloveniji in svetuje, da se teh ne uporablja. Spletne tržnice so izdelke prav tako umaknile iz prodaje.

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